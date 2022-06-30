Altın günü düşüşle tamamladı

30 Haziran 2022 Perşembe, 16:50

Altın piyasasında, en düşük 959 bin lira, en yüksek 978 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 971 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 243 milyon 416 bin 979.06 lira, işlem miktarı ise 1.282.61 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 243 milyon 427 bin 977.96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: