Altın haftaya güçlü başladı: Fiyatlar 5 haftanın zirvesinde! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 1 Aralık 2025 Pazartesi altın fiyatları…
1.12.2025 09:40:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
1 Aralık 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 1 Aralık 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 1 Aralık 2025 Pazartesi...

FİYATLAR BEŞ HAFTANIN ZİRVESİNDE

Altın piyasası haftaya güçlü başladı. Ons fiyatı pazartesi günü 4 bin 256 doların üzerine çıkarak son beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Fed’in 9-10 Aralık toplantısında faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi, altındaki yükselişi destekledi.

PİYASADA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR

Ons altın 4 bin 256 dolar seviyesinin test edilmesinin ardından sınırlı bir geri çekilme yaşasa da cuma gününe kıyasla yüzde 0,42 artışla 4 bin 235 dolardan işlem görüyor. Analistlere göre yukarı yönlü hareketin 4 bin 290 dolara kadar devam etmesi beklenirken, olası bir düzeltmede 4 bin 208 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ PİYASALARI ŞEKİLLENDİRİYOR

Fed yetkililerinin son açıklamaları ile hükümetin uzun süre kapalı kalması sonrası gelen zayıf ekonomik veriler, faiz indirimi ihtimalini artırdı. Piyasalarda şu anda 25 baz puanlık indirim için yüzde 87 olasılık fiyatlanıyor. Bu hafta açıklanacak imalat verileri ile özel sektör istihdam rakamları da politika toplantısı öncesinde piyasaların odağında bulunuyor.

ALTIN YILI REKOR PERFORMANSLA TAMAMLAMAYA HAZIRLANIYOR

Altın, yıl boyunca neredeyse her ay yükselerek 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını gösterme yolunda ilerliyor. Merkez bankalarının güçlü alımları ile ETF’lere yönelen yoğun sermaye girişleri, geçen ay ons fiyatını 4 bin 380 doların üzerine taşıyarak tarihi rekorun yenilenmesini sağlamıştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 789 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 595 TL
  • Cumhuriyet altını: 38 bin 229 TL
  • Ons altın: 4 bin 237 dolar
  • Yarım altın: 19 bin 191 TL
  • Tam altın: 38 bin 45 TL
  • Gremse altın: 95 bin 406 TL
