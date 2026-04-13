Altın haftaya kayıpla başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 13 Nisan 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Küresel gelişmeler piyasalarda baskı yaratırken, altın değer kaybetti. ABD ve İran arasındaki gerilim fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.774 TL Çeyrek altın 11.435 TL Cumhuriyet altını 45.431 TL Ons altın 4.715 dolar Yarım altın 22.801 TL Tam altın 44.733 TL Gremse altın 112.177 TL

ALTIN FİYATLARINDA GERİLEME SÜRÜYOR

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Spot altın, yüzde 0,8’e yakın düşüşle ons başına 4 bin 712 dolara indi. Seans içinde 7 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeyi gören altın, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle baskı altında kaldı. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1 kayıpla 4 bin 742 dolara geriledi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın tarafında yaşanan düşüş, iç piyasaya da yansıdı. Altının gram fiyatı yeni haftaya yüzde 0,6 kayıpla 6 bin 774 TL seviyesinden başladı.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Dolar endeksi yüzde 0,4 yükselirken, petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı. ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda İran petrol sevkiyatını sınırlayabilecek bir abluka hazırlığında olduğu yönündeki haberler fiyatlarda sert yükselişe neden oldu. ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin sonuçsuz kalması da gerilimi artırdı.

İran Devrim Muhafızları ise boğaza yaklaşan askeri unsurların ateşkes ihlali sayılacağını ve sert şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

JEOPOLİTİK GERİLİM ALTINI BASKILIYOR

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ateşkes umutlarının zayıfladığına dikkat çekerek, "Dolar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş altını yeniden baskı altına aldı" değerlendirmesinde bulundu.

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşı sonrası altın fiyatlarının yüzde 11’den fazla gerilediği hesaplandı.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTIN ÜZERİNDE ETKİLİ

Petrol fiyatlarının yeniden 100 doların üzerine çıkmasının, merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarına yönelebileceği beklentisini güçlendirdiği ifade edildi. Bu durumun da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Piyasalarda bu yıl ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapma ihtimali oldukça düşük görülüyor. Batı Asya’daki savaş öncesinde ise iki faiz indirimi beklentisi öne çıkıyordu.

Yüksek enflasyon genellikle altının güvenli liman talebini artırsa da, yüksek faiz ortamı faiz getirisi olmayan altını yatırımcılar için daha az cazip hale getiriyor. Güçlü dolar da altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı kılıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise düşüş ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. Spot gümüş yüzde 2,2 gerileyerek ons başına 74,23 dolara indi. Platin yüzde 0,5 kayıpla 2.034,95 dolara düşerken, paladyum yüzde 1 artışla 1.535,77 dolara yükseldi.