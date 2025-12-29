Altın için geri sayım başladı: Dev yatırım bankasından yeni rekor tahmini!

Küresel yatırım bankası UBS, altın piyasasına yönelik beklentilerinde dikkat çekici bir güncellemeye gitti. Banka, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ile güvenli liman talebindeki güçlenmenin etkisiyle ons altın fiyatlarına ilişkin hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

ALTIN TAHMİNİNİ YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEDİ

UBS tarafından yayımlanan güncel projeksiyona göre, 2026 yılının mart, haziran ve eylül aylarında ons altın fiyatı için hedef seviye 5 bin dolar olarak belirlendi. Bu seviye, bankanın daha önce paylaştığı 4 bin 500 dolarlık tahmine kıyasla yukarı yönlü önemli bir revizyona işaret ediyor.

Öte yandan banka, 2026 yılının son çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde temkinli duruşunu da korudu. UBS’in analizine göre, yılın son aylarında ons altın fiyatlarında sınırlı bir düzeltme yaşanabileceği, bu süreçte fiyatların 4 bin 800 dolar seviyelerine doğru hafif bir geri çekilme gösterebileceği öngörüldü.

“UZUN POZİSYONUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ”

Banka tarafından yapılan açıklamada, altına yönelik stratejinin devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, “Uzun pozisyonumuzu sürdürüyor ve fiyat hedefimizi yukarı çekiyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu değerlendirme, UBS’in orta ve uzun vadede altın piyasasına yönelik iyimser beklentisini koruduğunu ortaya koydu.

UBS’in ons altın tahminlerini yukarı yönlü güncellemesinde, küresel piyasalarda devam eden jeopolitik riskler ve belirsizlik ortamının etkili olduğu belirtildi. Banka, bu unsurların yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tuttuğuna dikkat çekti.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ DEVAM EDİYOR

UBS’e göre, küresel ölçekte süren belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, önümüzdeki dönemde de altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek. Banka, güvenli liman talebinin güçlü seyrini korumasının altın piyasası açısından belirleyici olmaya devam edeceğini değerlendirdi.