Altın kaçakçılığı skandalı sürüyor: MHP'li vekiller hakkında işlem yapılmadı!

Türkiye ile Dubai arasında yüzlerce kez yapılan seyahatlerle kilolarca altın kaçırıldığı ortaya çıkan ve bu skandalın ardından MHP’den istifa eden milletvekilleri hakkında yargı sürecinde henüz hiçbir ilerleme sağlanmadı. Olayla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir rapor sunulduğu bilinirken, söz konusu altınların kimlere teslim edildiği hâlâ açıklığa kavuşmuş değil.

VIP SALON ÜZERİNDEN KAÇAKÇILIK İDDİASI

İstanbul Havalimanı’ndaki VIP salonları kullanarak altın kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen MHP’li üç milletvekiliyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Gazeteci Timur Soykan, kamuoyunda “VIP altın kaçakçılığı” olarak bilinen bu olayın Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde rafa kaldırıldığını yazdı.

'YARGI BU SKANDALI GÖRMEZDEN GELDİ'

Soykan yazısında şu ifadeleri kullandı: “Yunus Emre Morkoç, hakkındaki soruşturmada ne iddianame hazırlandı ne de takipsizlik kararı verildi. Büyük skandal, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ndeki bir rafta unutulmaya terk edildi. VIP’ten altın kaçıran AKP ve MHP’li yeni ve eski milletvekilleri hakkında da hiçbir soruşturma açılmadı. Böylece bu kişilerin altınları kime teslim ettiği karanlıkta bırakıldı. Bilgiler sadece Saray’a sunulan ve özenle gizlenen raporda kaldı. Aradan geçen 7.5 ayda, yargı bu skandalı görmezden geldi.”

İSİMLERİ GEÇEN VEKİLLER PARTİDEN UZAKLAŞTIRILDI

Altın kaçakçılığıyla anılan MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in, iddialar üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından partiden uzaklaştırıldıkları ileri sürüldü.