Altın piyasasında 'Hürmüz' gölgesi: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 27 Mart 2026 Cuma...

Altın fiyatları cuma günü yüzde 1’in üzerinde yükselerek toparlanma eğilimi gösterdi. Spot altın, TSİ 05.28 itibarıyla yüzde 1,1 artışla ons başına 4.428,30 dolara yükseldi. Buna rağmen altın, haftalık bazda yaklaşık yüzde 1,3 değer kaybetti. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,1 yükselerek 4.423,40 dolara çıktı.

Doların gerilemesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha ucuz hale getirerek talebi destekledi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.340 TL Çeyrek altın 12.230 TL Cumhuriyet altını 45.695 TL Ons altın 4.437 dolar Yarım altın 23.855 TL Tam altın 43.331 TL Gremse altın 108.660 TL

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ

Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altında da yukarı yönlü seyir izlendi. Gram altın yüzde 1,5 artışla 6 bin 340 TL seviyesinde işlem gördü.

'ALTIN YENİDEN DEĞER YATIRIMINA DÖNÜŞÜYOR'

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, son haftalarda altının likidite ihtiyacı nedeniyle satıldığını belirterek mevcut seviyelerin yeniden cazip hale geldiğini ifade etti.

Waterer, “Altın uzun süredir volatilite ve teminat çağrılarını karşılamak için satılan bir varlıktı. Ancak mevcut seviyelerde yatırımcılar için yeniden bir değer fırsatı sunuyor ve bu nedenle bugün yeniden talep görüyor” dedi.

Ancak merkez bankalarının petrol kaynaklı enflasyona karşı şahin duruşunu sürdürmesinin, altın fiyatlarındaki yükselişi sınırladığına dikkat çekildi.

SAVAŞ SONRASI SERT GERİLEME

Altın, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti. Aynı dönemde dolar endeksi yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

PETROL FİYATLARI ENFLASYONU TETİKLİYOR

Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde kalmaya devam ederken, çatışmalar nedeniyle dünya petrol ve LNG arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatların büyük ölçüde durması enflasyon endişelerini artırdı.

Yüksek petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini yükselterek enflasyonu besliyor. Enflasyon genellikle altın için destekleyici olsa da artan faiz oranları, getiri sağlamayan altın üzerinde baskı oluşturuyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ SONA ERDİ

Piyasalarda 2026 yılı için ABD’de faiz indirimi beklentileri tamamen ortadan kalktı. Çatışma öncesinde iki faiz indirimi öngörülüyordu. Bu değişim, altın fiyatları üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı.

JEOPOLİTİK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırılara verilen aranın nisan ayına kadar uzatılacağını ve İran ile görüşmelerin “çok iyi” ilerlediğini açıkladı. Ancak İranlı bir yetkili, ABD’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik teklifini “tek taraflı ve adil olmayan” olarak değerlendirdi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Spot gümüş yüzde 1,1 artışla ons başına 68,80 dolara yükseldi. Platin yüzde 2,1 değer kazanarak 1.865,13 dolara, paladyum ise yüzde 2,7 artışla 1.389,80 dolara çıktı.