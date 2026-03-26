AİHM Büyük Dairesi dün toplanmıştı: Osman Kavala'dan açıklama geldi

AİHM Büyük Dairesi dün toplanmıştı: Osman Kavala'dan açıklama geldi

26.03.2026 12:01:00
Haber Merkezi
AİHM Büyük Dairesi dün toplanmıştı: Osman Kavala'dan açıklama geldi

AİHM Büyük Dairesi, Gezi hükümlüsü iş insanı Osman Kavala’nın 2'nci başvurusunu görüşmek üzere dün toplandı. Kararın önümüzdeki aylarda açıklanması beklenirken Osman Kavala yazılı açıklama yaptı. Kavala açıklamasında, "Özgür yaşama hakkı kısıtlanamaz" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Osman Kavala’nın 2'nci başvurusunu görüşmek üzere dün toplandı. AİHM'nin temyiz organı olarak görev yapan 17 yargıçlı Büyük Daire'de, Kavala'nın ikinci başvurusunu ele almak üzere duruşma yapıldı.

Kararın ise önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

"AVUKATLARIM GÖRÜŞLERİNİ AKTARDI"

Gezi hükümlüsü iş insanı Osman Kavala duruşmanın ardından yazılı açıklama yaptı. Kavala açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"Önceki gün, 25 Mart’ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ikinci başvurumla ilgili düzenlediği duruşmada avukatlarım ve hükümet temsilcileri görüşlerini sözlü olarak aktardılar. Mahkeme, kararını bir süre sonra açıklayacak.

AİHM 2019 yılında, tutuklanmamla ilgili aldığı kararda suç işlediğimi gösteren delil olmadan tutuklanmış olmamın bir hak ihlali olduğuna, serbest bırakılmam gerektiğine hükmetmişti. 2022 yılındaki kararında ise Türkiye’nin ilk kararın gereklerini yerine getirmemiş olduğu tespitini yapmış, herhangi bir değişiklik olmadan, suç işlediğime işaret etmeyen aynı deliller kullanılarak farklı bir suçlamayla tutukluluğumun devam ettirilmesini “hukukun etrafında dolanmak” olarak nitelemişti. Aynı doğrultuda olacağına inandığım AİHM’in yeni kararı, verilen hükmü ve hükmün onanması süreçlerini de kapsayacak.

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması, son Meclis Komisyonu raporunda da güçlü biçimde vurgulandığı gibi, anayasal zorunluluk. Ancak daha önemlisi, bu kararlarda ifade bulan temel hukuk ilkesinin tam anlamıyla benimsenmesi ve buna mutlak şekilde riayet edilmesi. Suç işlendiğini gösteren güvenilir nitelikte doğru deliller olmadan özgür yaşama hakkı kısıtlanamaz."

 

AİHM Büyük Dairesi, Osman Kavala için toplanıyor
AİHM Büyük Dairesi, Osman Kavala için toplanıyor AİHM Büyük Dairesi, Osman Kavala’nın 2. başvurusunu görüşmek üzere toplanıyor. Kararın önümüzdeki aylarda açıklanması beklenirken, dava Türkiye’nin AİHM kararlarına uyumu açısından kritik önem taşıyor.
CHP vekiller, AİHM'deki Osman Kavala davasını takip etti
CHP vekiller, AİHM'deki Osman Kavala davasını takip etti Osman Kavala davasının Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire duruşmasını yerinde takip eden CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "AYM kararlarını bile uygulamayan bir iktidarın ‘iç hukuk’ savunması samimiyetten uzaktır" dedi.
2026’da İmamoğlu, Kavala ve Demirtaş dosyaları gerilim başlıklarını oluşturuyor: AİHM ile ilişkilerde zor yıl
2026’da İmamoğlu, Kavala ve Demirtaş dosyaları gerilim başlıklarını oluşturuyor: AİHM ile ilişkilerde zor yıl Hukukçulara göre Rusya’nın ayrılmasının ardından Türkiye’nin Avrupa Konsey’i ile ilişkilerinin devamı her iki taraf için de kritik öneme sahip.