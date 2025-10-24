Altın piyasasında sert sarsıntı: Rekor sonrası sert düşüş! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları…

Spot altın, ons başına 4 bin 140 doların üzerinde tutunarak haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 düşüşle mayıs ayından bu yana en büyük kaybını yaşıyor.

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gelecek hafta ticaret savaşını yatıştırmak için yapacağı görüşmeye odaklandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşme ihtimali, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi zayıflatabilir.

YÜKSELİŞ ANİDEN DURDU Ağustos ortasında başlayan hızlı yükseliş, altın fiyatlarını pazartesi günü ons başına 4 bin 381 dolarla rekor seviyeye taşımıştı. Ancak ertesi gün gelen kâr satışlarıyla yükseliş hızla durdu. Bu düşüş, altın destekli borsa yatırım fonlarından (ETF) beş ayın en büyük tek günlük çıkışının yaşandığı döneme denk geldi.

'DÜZELTME DENGELENİYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR ANCAK...' Saxo Capital Markets stratejisti Charu Chanana, “Düzeltme dengeleniyor gibi görünüyor, ancak perakende yatırımcıların geniş katılımı nedeniyle volatilite yüksek kalmaya devam edecek” dedi.

Chanana’ya göre bir sonraki önemli direnç 4 bin 148 dolar seviyesinde. Ancak 4 bin 236 doların net şekilde aşılması, yükseliş ivmesinin yeniden başladığını gösterebilir.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK VERİDE Piyasalar şimdi cuma günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisine odaklandı. Bu rapor, hükümetin kapanmasının ardından ekonominin gidişatına dair ilk somut sinyali verecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 569 TL

5 bin 569 TL Çeyrek altın: 9 bin 676 TL

9 bin 676 TL Cumhuriyet altını: 38 bin 527 TL

38 bin 527 TL Ons altın: 4 bin 118 dolar