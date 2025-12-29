AKP medyasında 'yandaşlık' kavgası sürüyor: Cem Küçük'ten Hande Fırat'a ağır sözler

AKP'ye yakın Demirören Medya'nın ekran yüzlerinden Hande Fırat'ın tartışma programlarında "gazetecilerin siyasetçilerin yerine konuştuğu"ndan şikayet edip "Tartışma programlarına artık işin gerçek sahipleri yani siyasiler çıksın. Gazeteciler de o partinin, bu partinin gazetecisi diye etiketlenmesin" dediği köşe yazısı, iktidara yakın medyada konuşulmaya devam ediyor.

Hande Fırat'ın köşe yazısı üzerine birlikte CNN Türk'te Fırat'la aynı programda "yorumcu"luk yapan Zafer Şahin, bu çağrıya tepki göstererek artık televizyon ekranlarına çıkmayacağını duyurmuştu.

Hande Fırat'ın çağrısına bir tepki de iktidara yakınlığıyla bilinen İhlas Medya bünyesindeki Türkiye gazetesinin yazarı Cem Küçük'ten geldi.

"HÜKÜMETİN YAYIN ORGANI HÜRRİYET VE CNN TÜRK"

Küçük, Fırat'ın "15 Temmuz’daki işlevi dışında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıktan tek desteği olmayan Hande Fırat herkese gazetecilik dersi vermeye kalkmış!" dediği sözkonusu yazısı için şu ifadeleri kullandı:

"Hande Fırat gazeteciler için "eğriye eğri doğruya doğru deyip asli görevlerine dönsünler" demiş. Dün Hadi Özışık benim hükûmeti eleştirdiğimi yeri geldiğinde övdüğümü harika anlatmış. Mesela Hande hangi konuda hükûmeti eleştirmiş? Bana bir örnek göstersin. Ben son bir yılda en az beş konu gösteririm, hükûmeti eleştirdiğim. Hande de göstersin, şayet varsa. Ama biliyoruz ki, "bugün hükûmetin en bilinen yayın organı hangisi?" derseniz Hürriyet ve CNN Türk gösterilir. Yandaş kelimesi çirkin bir söz ama o kelimeye cuk diye oturan Hürriyet ve CNN Türk."

Ayrıca Hande, "uçağa binen gazetecilerin birikimleri iyi değil" demiş. Kendisinin birikimi ne acaba? Ben diğer gazeteci ve muhaliflerin yerinde olsam bir daha Hande’yle aynı uçağa binmem. Zafer Şahin tavrını gösterdi, bir daha Hande Fırat’ın programına katılmayacağını söyledi. Zafer bence bundan sonra Hande’nin gideceği seyahatlerde de olmaz."

"YARIN ÖZEL'LE DE ARALARI İYİ OLACAK"

Küçük, Fırat'a yönelik ağır eleştirilerine şöyle devam etti:

"Öte yandan FETÖ belası, PKK, askerî vesayet varken bir gazeteci nasıl tarafsız olur? Mesela Hande Fırat, İBB dosyası, İzmir kooperatif yolsuzluğu, Manavgat, Antalya belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları için ne diyor? Bilen varsa söylesin. Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda ne düşünüyor? Yoksa kafasını kuma gömüp, “Bana ne" mi diyor?

Bu ülkede hükûmeti savunan ve kellesini koyan gazeteciler ciddi bedeller ödedi. Yarın bir gün iktidar değiştiğinde o arkadaşlar bedel ödeyeceklerini biliyorlar. Bunu göze aldılar.

Ama Hande Fırat ve onun gibi düşünenler rahat olsun. Onlar hep hancı olacaklar. Sıfır risk aldıkları için yarın bir gün Özgür Özel’le de araları iyi olacak. O gene başköşede milyon dolarlık villasında keyif sürecek. Asla linç yemeyecek. Siyaset dün Hande gibileri sevdi, yarın da onun gibileri sevecek. Sana bir şey olmayacak..."