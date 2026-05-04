Altın piyasasında son durum: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 4 Mayıs 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde düşük işlem hacmiyle aşağı yönlü bir seyir izledi. Küresel piyasalarda tatil etkisi işlem hacmini sınırladı. Ons altın ve vadeli kontratlarda gerileme dikkat çekti.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.699 TL Çeyrek altın 11.005 TL Cumhuriyet altını 43.818 TL Ons altın 4.611 dolar Yarım altın 22.010 TL Tam altın 43.477 TL Gremse altın 109.025 TL

KÜRESEL PİYASALARDA TATİL ETKİSİ

Altın fiyatları, haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Ons altın yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 606 dolar seviyesine gerilerken, ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 617 dolara indi. Çin, Japonya ve İngiltere’de piyasaların tatil nedeniyle kapalı olması, küresel işlemlerdeki düşük hacmi ve zayıf görünümü destekledi.

FED’İN ŞAHİN MESAJLARI ALTINI BASKILIYOR

Jerome Powell liderliğindeki ABD Merkez Bankası’nın son toplantısında faizleri sabit tutmasına rağmen verdiği “şahin” mesajlar, altın fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

Fed içinde faiz indirimlerine karşı çıkan görüşlerin güç kazanması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon riskini artırması, piyasalarda “faizler daha uzun süre yüksek kalabilir” beklentisini güçlendirdi. Bu tablo, faiz getirisi olmayan altının cazibesini sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER ÖNE ÇIKIYOR

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması ve ABD-İran müzakerelerine ilişkin belirsizlikler, piyasaların odağında bulunuyor. Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin vurulduğuna yönelik haberler, bölgedeki risklerin devam ettiğini ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgede mahsur kalan gemilere destek verileceğini açıklaması jeopolitik tansiyonun yüksek seyrini koruduğunu gösterdi.

ALTINDA GENİŞ BANT HAREKETİ BEKLENTİSİ

Analistler, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 4 bin 400–5 bin 500 dolar aralığında dalgalanabileceğini öngörüyor. Batı Asya’daki gerilimin azalması ve enflasyon baskılarının hafiflemesi durumunda yukarı yönlü hareket alanı oluşabileceği ifade ediliyor. Buna karşılık, petrol fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi halinde altının daha dar bir bantta hareket edebileceği değerlendiriliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SINIRLI YÜKSELİŞ

Altın dışındaki değerli metallerde ise sınırlı yükselişler görüldü. Gümüş yüzde 0,5, platin yüzde 0,8 ve paladyum yüzde 0,5 oranında değer kazandı.