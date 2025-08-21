Altın piyasasında yeni tehlike 'Suriye altını': Kuyumcularda bozdurulamıyor!

Altındaki hareketlilik, yurttaşların altın fiyatlarını daha yakından takip etmesine yol açarken, piyasada her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bir dönem sahte altınlar konuşulurken, son olarak “Suriye altını” olarak adlandırılan çeyrek altınlar ortaya çıktı. Uzmanlar bu altınlarla ilgili uyarıda bulundu.

GERÇEĞİNDEN AYIRMAK ZOR

Piyasada dolaşan sahte altınlara bir yenisi daha eklendi. Kuyumcuların “Suriye altını” dediği ve elden ele dolaşan çeyrekleri gerçek çeyreklerden ayırmanın oldukça zor olduğu belirtiliyor.

DÜŞÜK AYARLA PİYASAYA SÜRÜLÜYOR

Kuyumcu Varol Erdoğan, “Piyasada düşük ayarla yapılıyor. Yani ayarı düşük. Mesela 22 ayar yapmıyor da 21 ayar, 20 ayar yapıyor, piyasaya sürüyor” dedi.

Kuyumculardan hatta eş ve dosttan altın alırken dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Gerçek çeyrek altın ile Suriye çeyrek altını arasındaki farkın ilk etapta neredeyse anlaşılmasının imkansız olduğu belirtildi. Suriye altını Darphane’de değil piyasada basılıyor ve ayarı düşürülüyor. Bir kere alındığında, hiçbir kuyumcu bu altını kabul etmediği için bozdurmak da zorlaşıyor.

KUYUMCULAR TESTLE AYIRT EDİYOR

Varol Erdoğan, “Ben çeyrek altını 7.150 liraya satıyorum. Bunu piyasa baskısı yapıyorlar. Merdiven altı tabir ettiğimiz piyasada basıyor bunu, ben 7.150’ye satarken öbürü 7.100 liraya satıyor. Geliyor müşteri bana diyor ki 7.100 liraya aldım, geliyoruz bakıyoruz ki Suriye altını dediğiniz” ifadelerini kullandı.

Suriye altını, kuyumcuların ancak yaptıkları mihenk taşı testi ve kendi yöntemleriyle fark edebildiği aktarıldı.

YURTTAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Yurttaşların kandırılmamak için mutlaka güvendiği yerlerden altın alışverişi yapması gerektiği vurgulandı. Varol Erdoğan, “Kuyumcular Odasının denetim yapması lazım ama bu denetim yetersiz bence. Bir de şunu tavsiye edelim; benden aldınız ya altını, götürün öbür kuyumcuya gösterin, ya bu altın sahte mi gerçek mi diye sorsun. Vatandaş sorsun, sorabilir. Bu en doğal hakkı” dedi.