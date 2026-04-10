Altın piyasasında yükseliş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 10 Nisan 2026 Cuma...

Altın fiyatları, küresel piyasalarda doların değer kazanması ve jeopolitik risklerdeki belirsizliklerin etkisiyle haftanın son işlem gününde düşüş gösterdi. Spot altın, yüzde 0,1 gerileyerek ons başına 4 bin 759,54 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD’de haziran vadeli altın kontratları ise yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 782,70 dolara indi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.844 TL Çeyrek altın 11.588 TL Cumhuriyet altını 46.075 TL Ons altın 4.759 dolar Yarım altın 23.176 TL Tam altın 44.743 TL Gremse altın 112.200 TL

HAFTALIK YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Buna karşın altın fiyatları haftalık bazda yukarı yönlü seyrini korudu. Yaklaşık yüzde 1,8 değer kazanan altın, üst üste üçüncü haftalık yükselişine yöneldi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurtiçinde gram altın fiyatları haftanın son işlem gününe 6 bin 840 TL seviyesinden başladı. Gram altın, haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 oranında artış kaydetti.

Capital.com Kıdemli Analisti Kyle Rodda, Batı Asya’daki ateşkes sürecine ilişkin belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekerek, “Enerji piyasalarına etkisi netleşmediği için altın tarafında haftanın sonuna girerken bir bekleme havası hâkim” değerlendirmesinde bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ PİYASALARI İZLENİYOR

28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail-İran geriliminin ardından altın yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmişti. Enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırması, faizlerin yüksek kalacağı yönündeki endişeleri güçlendirdi.

İki haftalık kırılgan ateşkes sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, Washington yönetimi İran’ı Hürmüz Boğazı konusunda taahhütlerini ihlal etmekle suçladı.

Öte yandan Brent petrol fiyatları, ateşkesin boğazın yeniden açılabileceği beklentisini güçlendirmesiyle haftalık bazda yüzde 11’in üzerinde geriledi. Küresel petrol ve LNG ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı, enerji arzı açısından kritik önem taşıyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

ABD’de Fed’in yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi, şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Mart ayında ise enflasyonun daha da yükselmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Piyasaların odağında mart ayı TÜFE verisi bulunuyor. Açıklanacak verinin, Fed’in faiz politikasına ilişkin yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, aralık ayında en az 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 31 olarak fiyatlıyor. Bu oran önceki gün yüzde 20 seviyesindeydi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metaller piyasasında ise farklı yönler öne çıktı. Spot gümüş yüzde 0,9 artışla 75,74 dolara yükselirken, platin yüzde 2 düşüşle 2.061,06 dolara, paladyum ise yüzde 1,2 gerileyerek 1.539,43 dolara indi.