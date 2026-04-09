Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gözaltı kararının ardından Sinem Ünsal'dan ilk açıklama

Gözaltı kararının ardından Sinem Ünsal'dan ilk açıklama

9.04.2026 11:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gözaltı kararının ardından Sinem Ünsal'dan ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü oyuncu Sinem Ünsal'dan ilk açıklama geldi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden, ünlü oyuncu Sinem Ünsal sosyal medya hesabından ilk açıklama yaptı.

"GERÇEĞİN TEK OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisi nedeniyle Mardin'de olan Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

"Çekimlerim nedeniyle Mardin’deyim ve çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum. Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım."

Image

