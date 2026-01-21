Altın rekor kırmaya devam ediyor: Grönland krizi güvenli limanı uçurdu! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 21 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin ısrarlı açıklamalarının Avrupa ile yeni bir ticaret savaşı riskini gündeme taşımasıyla rekor seviyelere yükseldi. NATO içindeki dengelerin sarsılabileceğine yönelik endişeler, güvenli liman talebini artırırken doların zayıflaması ons altın fiyatını yukarı taşıdı. Spot altının ons fiyatı 4 bin 860 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altında da güçlü bir artış yaşandı. Gram altın fiyatı yüzde 1,9 yükselişle 6 bin 751 TL seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

GRÖNLAND GERİLİMİ TIRMANIYOR Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, yükselişin temelinde ABD’ye duyulan güven kaybının bulunduğunu belirtti. Rodda, Trump’ın hafta sonu Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi tehditleri ile Grönland’ı ele geçirme yönündeki baskısının küresel jeopolitik riskleri artırdığını söyledi.

Trump, salı günü Grönland’ı kontrol etme hedefinden “geri dönüş olmadığını” ifade ederken, gerekirse güç kullanma ihtimalini dışlamadı ve NATO müttefiklerine sert mesajlar verdi. Daha sonra ise “NATO’nun da bizim de çok mutlu olacağı bir çözüm bulacağız” dedi.

AVRUPA’DAN TEPKİ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Davos’ta yaptığı açıklamada Avrupa’nın zorbalığa boyun eğmeyeceğini vurguladı. Macron, Trump’ın Grönland tehdidi ve yüksek gümrük vergileri baskısına Avrupa’nın teslim olmayacağını ifade etti.

DOLAR VE TAHVİLLER SATIŞTA, ALTIN ÖNE ÇIKIYOR Rodda’ya göre yatırımcılar doları ve özellikle uzun vadeli ABD tahvillerini satarak altına yöneliyor. Piyasaların şu aşamada altına, ABD para birimine kıyasla daha fazla güven duyduğu belirtiliyor.

Dolar, Euro ve İsviçre frangı karşısında son haftaların en düşük seviyelerine yakın seyrederken, Asya borsaları üst üste üçüncü günde de geriledi. Küresel tahvil satışlarının ise şimdilik yavaşlama sinyali verdiği ifade ediliyor. Zayıf dolar, dolar bazlı metallerin yurtdışı alıcılar için daha cazip hale gelmesine de katkı sağladı.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR Piyasalarda Trump’ın faiz indirimi çağrılarına rağmen ABD Merkez Bankası’nın yaklaşan toplantısında faizleri sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor. Getiri sağlamayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü bir performans sergiliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 740 TL

6 bin 740 TL Çeyrek altın: 11 bin 203 TL

11 bin 203 TL Cumhuriyet altını: 44 bin 642 TL

44 bin 642 TL Ons altın: 4 bin 841 dolar