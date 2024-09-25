Altın rekor serisini sürdürüyor: 25 Eylül 2024 altın fiyatları

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:13

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:23

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusu merak konusu oldu.

Faiz indirimlerinin devam edeceği beklentilerinin etkisiyle altında rekor serisi devam etti.

Ons altın, haftanın üçüncü işlem gününde 2.670 dolara kadar yükselere rekor kırdı.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Gram altın, 2.919 Türk Lirası ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın da 4.777 Türk Lirası'na kadar yükseldi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte 25 Eylül 2024 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.920,56 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.942,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.879,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 19.462,89 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.688,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 48.806,48 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.661,62 dolar