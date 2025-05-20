Altın uzmanından dikkat çeken uyarı: 'Gram altında güçlü bir...'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına dair yaptığı son değerlendirmelerle yatırımcıların dikkatini çekti. “Üzülmeyin, tekrar bir fırsat verecektir” diyerek yeni alım fırsatlarının yaklaştığına işaret etti.

Geçtiğimiz hafta altın alım fırsatını kaçıranların endişelenmemesi gerektiğini belirten Memiş, ons ve gram altına ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Yaklaşan dalgalanmalara karşı yatırımcılara yol gösterici öneriler sunarak, izlenmesi gereken stratejilere değindi.

Memiş, yaptığı açıklamalarda, ons altınla ilgili kısa vadeli beklentilerini paylaştı. Yakın zamanda bir düzeltme hareketi öngördüğünü belirten Memiş, “Ons altın tarafında 3 bin 100 dolar seviyesinin altına gerileyince buradan bir tepki yükselişi göreceğiz. 3 bin 250 dolar seviyesine kadar yükselebilir” ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara bu süreçte kademeli alım yapmaları tavsiyesinde bulunan uzman isim, bu yöntemin geçmişte kazanç sağladığını vurguladı. Özellikle gram altınla ilgilenenleri uyaran Memiş, “Ons altın 3 bin 100 dolar altına sarkarsa, gram altın 4 bin lira seviyelerine gerileyebilir” dedi. Panik yapılmaması gerektiğini dile getiren Memiş, bu sürecin kritik bir eşik olduğunu ifade etti.

YILIN DEVAMINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Memiş, yılın ikinci yarısında altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü hareket edeceğini belirtti. “Gram altında güçlü bir yükseliş bekliyorum. Panikle satış yapmamak en doğru karar olacaktır” diyerek yatırımcılara sakin kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

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