Altın ve dolar yatırımcısının gözü bu açıklamadaydı: Piyasaların beklediği kritik veri yayımlandı!

ABD’de federal hükümetin 43 gün süren kapanması nedeniyle bir süredir açıklanamayan bazı makroekonomik veriler yeniden yayımlanmaya başladı. Bu kapsamda piyasaların yakından izlediği kasım ayı tarım dışı istihdam verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan verilere göre kasım ayında tarım dışı istihdam 64 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4,6 olarak kaydedildi.

Ekim ayında veri eksikliği nedeniyle istihdam rakamları açıklanamamıştı. Eylül ayında ise tarım dışı istihdam artışı 119 bin olurken, işsizlik oranı yüzde 4,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

PİYASALAR VERİYE HIZLI TEPKİ VERDİ

Kasım ayı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından piyasalarda sert hareketler yaşandı. Altın fiyatlarında güçlü bir yükseliş görülürken, dolar endeksi geriledi.

Veri öncesinde 4 bin 300 dolar civarında işlem gören ons altın, açıklamanın ardından 4 bin 313 dolar seviyesine çıktı. Dolar endeksi ise kritik veri öncesinde 98 puana kadar geriledikten sonra, verinin ardından 97,90 puan seviyesinde işlem gördü.