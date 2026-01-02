Altın ve gümüş 2026’ya yükselişle başladı: 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performans! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2026 Cuma altın fiyatları…

Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller piyasası yükselişle açıldı. Altın, önceki seansta gördüğü iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanırken gümüş de son günlerde yaşanan kayıpların bir kısmını telafi etti. 2025 yılı boyunca kaydedilen güçlü yükselişler, piyasalardaki iyimser havayı desteklemeyi sürdürüyor.

Spot altın, yüzde 1,3 artışla ons başına 4 bin 374 dolara yükseldi. Altın, 26 Aralık’ta 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından çarşamba günü iki haftanın en düşük seviyesine kadar gerilemişti. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 artışla 4 bin 360,60 dolar seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatları da yeni yıla artışla başladı. Gram altın, yüzde 1,4’lük yükselişle 6 bin 51 lira seviyesinden işlem görerek güne yukarı yönlü bir başlangıç yaptı.

1979’DAN BU YANA EN GÜÇLÜ YILLIK PERFORMANS Altın, 2025 yılını yüzde 64’lük yıllık kazançla tamamladı. Bu performans, 1979’dan bu yana görülen en güçlü yıllık yükseliş olarak kayıtlara geçti ve altının uzun vadeli cazibesini yeniden gündeme taşıdı.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR Altındaki yükselişte; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinin bu yıl da sürebileceğine yönelik beklentiler, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının güçlü alımları ve borsa yatırım fonlarındaki (ETF) artan pozisyonlar etkili oldu.

Fed’in aralık ayındaki iki günlük toplantısına ait tutanaklar, faiz indirimi kararının yoğun ve ayrıntılı bir tartışma sonucunda alındığını ortaya koydu. Piyasalar, bu yıl Fed’den en az iki faiz indirimi bekliyor. Düşük faiz ortamlarının, faiz getirisi olmayan altın gibi varlıkları desteklediği biliniyor.

GÜMÜŞ YILA GÜÇLÜ BAŞLADI Spot gümüş, yüzde 2,1 artışla ons başına 72,75 dolara yükseldi. Gümüş hafta başında 83,62 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

2025’i yüzde 147’lik rekor bir yükselişle kapatan gümüş, böylece altını açık ara geride bırakarak tarihindeki en güçlü performansını sergiledi. Bu yükselişte; gümüşün ABD’de kritik mineral olarak sınıflandırılması, arz sıkıntıları, düşük stok seviyeleri ile sanayi ve yatırım talebindeki artış belirleyici oldu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 48 TL

6 bin 48 TL Çeyrek altın: 10 bin 205 TL

10 bin 205 TL Cumhuriyet altını: 40 bin 621 TL

40 bin 621 TL Ons altın: 4 bin 378 dolar