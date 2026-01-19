Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı: Grönland krizi piyasaları vurdu! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 19 Ocak 2026 Pazartesi altın fiyatları…

Piyasalarda yeni hafta, jeopolitik risklerdeki artış ve sert fiyat hareketleriyle açıldı. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada “Grönland’ın ABD tarafından alınması için bir anlaşmaya varılana kadar” bazı NATO üyesi ülkelere ek gümrük tarifesi uygulanacağını duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gümrük vergilerinin Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’yı kapsadığını belirtti. ABD Başkanı, söz konusu tarifelerin 1 Şubat’ta yüzde 10 seviyesinden başlayacağını ve 1 Haziran itibarıyla yüzde 25’e kadar yükseltileceğini de ifade etti.

AVRUPA’DAN SERT TEPKİLER GELDİ Gelişmelerin ardından Avrupa Birliği ülkelerinin acil toplantı kararı aldığı ve olası bir misilleme için hazırlık yaptığı bildiriliyor. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, “tehdide karşı ortak bir cevap” için koordinasyon sağladıklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Beyaz Saray’a tepki göstererek, gümrük vergilerini yalnızca bir ticaret anlaşmazlığı değil, aynı zamanda Batı değerleri açısından bir sınav olarak değerlendirdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın askeri yığınak iddialarına karşı çıkarak bunun “güvenliği artırmak” amacıyla yapıldığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce yaptığı açıklamada "Ukrayna, Grönland veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez” ifadelerini kullanmıştı.

ONS ALTINDA TARİHİ SEVİYE ABD ile Avrupa Birliği arasındaki gerilimin artması, haftanın ilk işlem gününde piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Bu durum, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.

Cuma günü 4 bin 596 dolardan kapanan ons altın, haftaya hızlı bir yükselişle başladı ve ilk işlemlerde 4 bin 690 dolar seviyesini test ederek yeni bir rekor kırdı. Saat 07.40 itibarıyla ons altın işlemleri 4 bin 661 dolar civarında dengelendi.

Ons altındaki bu hareketlilik iç piyasaya da yansıdı. 19 Ocak 2026 tarihinde gram altın 6 bin 511 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aynı saatlerde gram altın fiyatı 6 bin 487 TL civarında işlem görerek denge arayışını sürdürdü.

GÜMÜŞTE DE REKOR KIRILDI Değerli metaller grubunda geçen yıl en fazla yükseliş kaydeden gümüş, yeni yılda da güçlü seyrini koruyor. Geçen haftayı 90,12 dolardan tamamlayan ons gümüş, haftanın ilk işlemlerinde 94,12 dolara yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Türkiye'nin derlediği bilgilere göre, aynı zamanda güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zekâ sektörlerinde yoğun şekilde kullanılan gümüş, yeniden alevlenebileceği endişesi taşınan tarife savaşlarından da destek buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 484 TL

6 bin 484 TL Çeyrek altın: 10 bin 826 TL

10 bin 826 TL Cumhuriyet altını: 43 bin 137 TL

43 bin 137 TL Ons altın: 4 bin 660 dolar