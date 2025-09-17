Altın ve gümüş piyasasında hareketlilik: 4 ayın zirvesi görüldü!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre Türkiye’nin altın ithalatı ağustos ayında temmuza göre artış kaydetse de son bir yılın en düşük ikinci seviyesinde gerçekleşti.

ALTIN İTHALATI YILLIK BAZDA DÜŞTÜ

Temmuzda 4 bin 343 kilogram olan altın ithalatı, ağustosta yüzde 5 artışla 6 bin 500 kilograma yükseldi. Ancak geçen yılın aynı dönemindeki 7 bin 644 kilogramlık seviyeye göre yüzde 15 düşüş yaşandı. Yılın ilk 8 ayında toplam altın ithalatı 78 bin 593 kilogram olarak kaydedildi.

GÜMÜŞ İTHALATI DÖRT AYIN ZİRVESİNDE

Gümüş ithalatında artış eğilimi sürdü. Temmuzda 48 bin 660 kilogram olan ithalat, ağustosta yüzde 28 artışla 62 bin 132 kilograma çıktı. Böylece gümüş ithalatı son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak-ağustos döneminde toplam ithalat 364 bin 277 kilogram oldu.

PLATİN VE PALADYUMDA İTHALAT YENİDEN BAŞLADI

İki aylık aranın ardından platin ve paladyumda da yeniden ithalat yapıldı. Ağustos ayında 1,33 kilogram platin ve 1,12 kilogram paladyum Türkiye’ye giriş yaptı.