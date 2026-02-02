Altın ve gümüşte 10 yılın en sert freni: Fiyatlar neden çakıldı? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2026 Pazartesi altın fiyatları…

Altın, on yılı aşkın sürenin en sert düşüşlerinden birini yaşamasının ardından geri çekilirken, gümüş de rekor seviyelerden gelen satışlar sonrası dalgalı bir seyir izliyor.

SPOT ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ Spot altın, pazartesi günü yüzde 6,3’e varan düşüş kaydetti. Gümüş fiyatları ise sert dalgalanmalar yaşadı. Gün içinde yüzde 3,2’ye kadar yükselen gümüş, daha sonra ons başına yaklaşık 75 dolar seviyesine kadar geriledi. Gümüş, bir önceki seansta tarihindeki en büyük gün içi kaybını yaşamıştı.

PİYASALARDA LİKİDİTE ENDİŞESİ Bloomberg’de yer alan habere göre JPMorgan Chase & Co.’da eski bir değerli metaller yatırımcısı olan ve şu anda bağımsız piyasa yorumcusu olarak görev yapan Robert Gottlieb, “Bu daha bitmedi” değerlendirmesinde bulundu. Gottlieb, yatırımcıların ilave risk almaya isteksiz olmasının piyasa likiditesini sınırlayacağını ifade etti.

SON BİR YILDAKİ RALLİ NASIL OLUŞTU? Son bir yıl içinde değerli metaller, tüm zamanların en yüksek seviyelerine kadar yükseldi. Bu ralli, ocak ayında artan jeopolitik çalkantılar, para birimlerinde yaşanan değer kayıpları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle hız kazandı. Yatırımcıların altın ve gümüşe yönelmesi fiyatları yukarı taşırken, Çinli spekülatörlerden gelen yoğun alımlar da yükselişi daha da güçlendirdi.

SERT SATIŞ DALGASI NEDEN BAŞLADI? Cuma günü görülen sert satış dalgasını tetikleyen gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstereceğine yönelik haber oldu. Bu gelişme doların güçlenmesine yol açarken, Trump’ın doların zayıflamasına izin vereceği beklentisiyle pozisyon alan yatırımcıların iştahını azalttı. Yatırımcılar, Warsh’ı son adaylar arasında en sıkı enflasyonla mücadele yanlısı isim olarak değerlendiriyor. Bu durum, doları destekleyecek ve dolar cinsinden fiyatlanan değerli metalleri baskılayacak bir para politikası beklentisini artırdı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE GÖRÜNÜM Singapur saatiyle 09.21 itibarıyla altın yüzde 4,4 düşüşle ons başına 4 bin 680 dolara geriledi. Gümüş yüzde 2,2 kayıpla 83,29 dolar seviyesine indi. Platin ve paladyum fiyatlarında da düşüş kaydedildi. ABD dolarının performansını ölçen Bloomberg Dollar Spot Endeksi ise bir önceki seansta yüzde 0,9 yükselmesinin ardından yüzde 0,1 artış gösterdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 535 TL

6 bin 535 TL Çeyrek altın: 11 bin 590 TL

11 bin 590 TL Cumhuriyet altını: 46 bin 182 TL

46 bin 182 TL Ons altın: 4 bin 636 dolar