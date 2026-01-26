Altın ve gümüşte tarihi zirve: Yeni haftada fiyatlar ne kadar oldu? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Ocak 2026 Pazartesi altın fiyatları…

Altının ons fiyatı 5 bin dolar eşiğini ilk kez aşarak tarihi zirvesini gördü. Küresel piyasalarda artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen değerli metallere yönelmesine neden olurken, bu yükseliş 2025 yılı boyunca ivme kazanan tarihi rallinin devamı olarak değerlendiriliyor.

KÜRESEL BELİRSİZLİK ALTINA TALEBİ ARTIRDI Altın fiyatları geçen yıl yüzde 60’ın üzerinde değer kazanırken, son yükselişte ABD ile Avrupalı ülkeler arasında Grönland üzerinden yaşanan gerilimlerin yarattığı siyasi belirsizlik belirleyici oldu. Küresel ölçekte risk algısının yükselmesi, yatırımcıların hisse senetleri ve riskli varlıklardan çıkarak altına yönelmesini hızlandırdı.

TRUMP’IN TİCARET POLİTİKALARI PİYASALARI GERDİ Piyasalardaki tedirginliği artıran başlıklardan biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına ilişkin açıklamaları oldu. Trump, Kanada’nın Çin ile bir ticaret anlaşması yapması durumunda bu ülkeye yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanabileceğini dile getirdi. Bu açıklama, küresel ticaret dengelerine yönelik endişeleri artırarak altına olan talebi güçlendirdi.

ENFLASYON VE FED BEKLENTİLERİ FİYATLARI DESTEKLEDİ Ekonomik göstergeler de altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Küresel çapta yüksek seyreden enflasyon, ABD dolarındaki zayıflama ve dünya genelinde merkez bankalarının artan altın alımları fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl içinde faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler, altını yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ GÜÇLENDİRDİ Jeopolitik gelişmeler de değerli metal fiyatlarında etkili oldu. Ukrayna’daki savaş, Gazze’de devam eden çatışmalar ve Washington’un Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya yönelik adımları, küresel istikrara ilişkin kaygıları derinleştirdi. Uzmanlar, bu tür risklerin güvenli liman talebini artırarak altın fiyatlarını desteklediğine dikkat çekiyor.

GÜMÜŞ DE TARİHİ ZİRVESİNDE Değerli metallerdeki yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüşün ons fiyatı da ilk kez 100 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı. Gümüş fiyatları geçen yıl yaklaşık yüzde 150 oranında artış kaydetmişti.

ANALİSTLERDEN YÜKSELİŞ UYARISI Analistler, mevcut küresel koşulların devam etmesi halinde altın ve diğer değerli metallerdeki yükselişin sürebileceğini, piyasalarda belirsizlik algısı zayıflamadıkça güvenli liman talebinin güçlü kalacağını ifade ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 77 TL

Ons altın: 5 bin 76 dolar