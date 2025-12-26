Altın ve gümüşte yeni rekor tahminleri: 2026'da yatırımcıyı neler bekliyor?

Değerli metaller piyasasında hareketli bir gün geride kaldı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, jeopolitik risklerdeki artış ve yıl sonuna yaklaşılırken görülen likidite hareketleri, altın, gümüş ve platin fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

Cuma günü işlemlerde altın, gümüş ve platin tüm zamanların en yüksek seviyelerini test ederken, piyasalarda spekülatif işlemler de hız kazandı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI TARİHİ ZİRVELERDE

Spot altın, ons başına 4.504,79 dolara yükselerek yüzde 0,6 değer kazandı. Gün içinde 4.530,60 doları gören altın, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Şubat teslimatlı altın vadeli işlemleri de yüzde 0,7 artışla 4.535,20 dolardan işlem gördü.

Gümüş ise altına kıyasla daha güçlü bir yükseliş sergiledi. Ons başına 74,56 dolara çıkan gümüş fiyatı yüzde 3,6 artarken, gün içinde 75,14 dolarla tüm zamanların rekoru kaydedildi.

2026 HEDEFLERİ ÇOK DAHA YÜKSEK

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, değerli metallerdeki yükselişe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Aralık başından bu yana altın ve gümüşteki yükselişi; yıl sonu likidite sıkıntısı, ABD faiz indirimlerinin süreceğine dair beklentiler, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin birleşimi tetikledi. 2026’nın ilk yarısına baktığımızda, altının 5 bin dolar, gümüşün ise 90 dolar seviyelerine ulaşma potansiyeli masada duruyor.

YILLIK PERFORMANSTA GÜMÜŞ ÖNE ÇIKTI

Mevcut piyasa verilerine göre 2025 yılı, altının 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergilediği dönem olarak öne çıktı. Ancak gümüş, yıl başından bu yana kaydettiği yüzde 158’lik artışla, altının yüzde 72’lik yükselişini geride bıraktı. Bu farkta yapısal arz açıkları, ABD’nin gümüşü “kritik mineral” listesine alması ve güçlü endüstriyel talep etkili oldu.

PLATİN VE PALADYUMDA TALEP ETKİSİ

Otomotiv sektöründe yoğun kullanılan platin ve paladyum da yükseliş trendine katıldı. Platin, ons başına 2.429,98 dolarla tarihi zirvesini görürken, paladyum yüzde 5,2 artışla 1.771,14 dolara yükseldi. Platin yıllık bazda yaklaşık yüzde 165, paladyum ise yüzde 90’ın üzerinde değer kazandı.

Reliance Securities Araştırma Analisti Jigar Trivedi, fiyatlardaki artışı şu sözlerle değerlendirdi: