Altın ve mücevherat sektörü tarihinin en zor dönemini yaşıyor: 'Harakiri yapacak noktadayız'

TÜİD Başkanı Mustafa Kamar sektördeki yıkımı vurguladı.

SEKTÖR KAYIPLARLA KARŞI KARŞIYA

Türkiye altın ve mücevherat sektörü tarihinin en kötü döneminden geçiyor. Bir zamanlar ihracatçı sektörler arasında dünyada en yüksek payı alarak ilk üçte yer alan sektör, bu yıl ilk 10’a bile giremeyecek. Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre son iki yılda 20 yıllık kazanımını kaybeden sektör, istihdamın yüzde 25’ini yitirdi. Yurtdışına taşınan firma sayısı ise 200’ü geçti. Takı Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TÜİD) Başkanı Mustafa Kamar, “2023 yılından bu yana uygulanan kotanın yanı sıra Dahilde İşleme Rejimi (DİR) ve yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteği gibi alanlarda suistimal yapanların cezası hiçbir sorumluluğumuz olmadığı halde bize kesiliyor. Bu alanlarda suistimal yapanları devlet dahil herkes biliyor. Artık direkt Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Önlem alınmazsa harakiri yapacak noktadayız” dedi.

FİRMALAR ÜRETİMİ YURTDIŞINA TAŞIYOR

Kamar, Kuyumcukent’te düzenlediği toplantıda bazı firmaların üretimlerini Çin, Dubai ve Malezya gibi ülkelere kaydırdığını söyledi. “20-25 firma Dubai’ye gitti. Şimdi dükkanlar boş, atölyelerin çoğu 15 gün çalışıyor, 15 gün tatil yapıyor. Son iki yılda kapanan mücevher üreticisi ve ihracatçısı 200’ü geçti, yaklaşık 15 bin kişi işsiz kaldı. Sektörde 40 bin çalışan 6 bin firma var. Her yerde işçi çıkarma var. Sene sonunda çok daha kötü olacak” ifadelerini kullandı.

Kamar, altının kilogramının yurtdışında 130 bin dolar, Türkiye’de ise 140 bin dolar seviyesinde olduğunu belirterek, “Pahalı ülke algımız turist satışını negatif etkilediği gibi sosyal medyada ‘altın götür Türkiye’de sat, tatilini bedavaya getir. 100 gram altın götür bin dolar kazan’ söylemleri dolaşıyor” dedi.

DÖVİZ DESTEĞİ SUİSTİMALİ

Mustafa Kamar, Dahilde İşleme Rejimi’nin suistimal edildiğini, bu kapsamda ülkeye 6 ton altın girdiğini, eylülde bu rakamın 14 tonu aştığını söyledi. Kamar, “Bakılsın, eylülde kim getirmiş bu altınları. Yüzde 3 döviz desteği için hayali ihracatlar yapıldı. 2023’te kota sonrası kurulan şirketlere baksınlar. Birden ithalat yapmaya başladılar. Her türlü mevzuatı suistimal edenleri devlet tek tek biliyor. 2023’te kurulmuş firmaların üstüne gidilmeli. Sektörde sadece onlar kazanıyor. En fazla ihracat yapan 10 mücevherci firmaya bakın. Sadece 3 tanesi gerçek ihracatçı. Diğerleri altın getiren götüren. Bu 10 kişi için sektör heba ediliyor. Kimse ses çıkarmazsa bu sektör kaybolup gidecek” dedi.

Kamar ayrıca kuyumcuların altına ulaşamadığını ve gümrüklerde kötü muameleye maruz kaldıklarını da aktardı.

SEKTÖRÜN TALEPLERİ