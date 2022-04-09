Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten 'felaket' uyarısı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 19:15

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Youtube'dan yayınladığı yeni videosunda ilk olarak enflasyona değinirken piyasalarda zor bir dönem yaşanabileceğini söyledi.

Memiş, "Enflasyon yüzde 61 açıklandı ama halkın hissettiği enflasyon yüzde 120'nin üzerinde. Ekonomi yönetiminde zihniyetin değişmesi gerekiyor. Tarım politikasının bir nokta milli mücadeleye dönüşmesi gerekiyor" diye kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ EKONOMİDİR"

Memiş şunları söyledi:

"Bana göre Rusya ve Ukrayna'yı barıştırma gündemi Türkiye'nin gündemi değil. Bana göre Türkiye'nin gündemi ekonomi ve enflasyonla mücadeledir.

Onlarca tarım bakanı geldi geçti. Neler yaptılar onu hatırlamıyorum. Her geçen gün kan kaybetmeye devam ediyoruz. Hormonlu gıdalar yemek zorunda kalan bir millet haline geleceğiz. Kilo kilo yerine gram gram almak zorunda kalacağız. Bunlar üzücü şeyler. Enflasyon rakamları artmaya devam edecek. Dört mevsim yaşıyoruz, üç tarafımız denizlerle çevrili ama başarımız sıfır. Hiç iyimser değil."

"NİSAN AYI FİNAL"

İslam Memiş piyasaları şöyle değerlendirdi:

"Borsa İstanbul yüzde 2'lik bir yükseliş yaşadı. 2297 puanla tamamladı. Ancak ben bu yükselişleri çok sağlıklı bulmuyorum.

Bu kadar yüksek enflasyona karşın dolar sabit kaldı hatta biraz geriledi. Sağlıklı mı, bence değil. Günün birinde patladığında fena patlar. Aralık ayında gördüğümüz 18'li seviyeler yeniden olabilir.

Euro dolar paritesinde değer kayıpları gördük. Kararsız bir şekilde günü tamamladı. Dengelenme çabasını sürdürüyor. Kararsız. Dolara kıyasla ucuz. Hem parite hem de dolardaki baskılanma euro'yu TL bazında ucuz hale getirdi.

"ALIM YAPAN YAPTI"

Gram altın 910 lira seviyesinde. Halen 900 ile 920 arasına sıkışmış durumda. Nisan ayında 900'ün altına sarkmalar göreceğiz ama Nisan ayı final ayı. Alım yapan yaptı. Mayıs ayında çok büyük bir fırtınaya karşı hazırlık yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ciddi bir küresel daralmayla birlikte çarşı pazar karışacaktır.

Döviz kurlarında bir gerileme oldu. Bence kademeli alım yapmak için döviz kurları şu anda çok ucuz. Gram altın tekrar 900'ün altına sarkarsa alım için fırsat sunacaktır.

Ons altın 1925 dolar seviyesi kritik. Hem destek hem direnç. Aşağı sarkarsa 1880 dolar, yukarda kaldıkça ise 1960 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında gezinmeye devam ediyor."