Altın ve petrol fiyatlarında yükseliş: ABD-İran savaşı senaryoları piyasaları sarstı!

Altın fiyatları, ABD’nin gümrük tarifesi politikasına ilişkin belirsizliklerin güvenli liman talebini artırmasıyla yükseldi. Piyasalar ABD-İran temaslarından çıkacak mesajlara odaklanırken, petrol fiyatlarında da sınırlı artış kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Spot altın, TSİ 11.16 itibarıyla yüzde 0,4 artışla ons başına 5 bin 190 dolara yükseldi. Değerli metal salı günü üç haftanın en yüksek seviyesini test etmişti. ABD’de nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 düşüşle 5 bin 206 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD dolarındaki gerileme, dolar bazlı emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

TARİFE BELİRSİZLİĞİ VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Swissquote analisti Carlo Alberto De Casa, ABD-İran gerilimi ile Başkan Donald Trump’ın tarifelerine ilişkin belirsizliğin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, bazı ülkeler için gümrük tarifelerinin yüzde 10’dan yüzde 15 ve üzerine çıkarılacağını açıkladı ancak hangi ülkelerin etkileneceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Jeopolitik ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde getiri sağlamayan altın, güvenli liman aracı olarak öne çıkıyor.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ PİYASANIN GÜNDEMİNDE

ABD’li temsilci Steve Witkoff ile Jared Kushner’in, Cenevre’de İran heyetiyle nükleer müzakerelerin üçüncü turunda bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump, salı günü yaptığı 'Birliğin Durumu' konuşmasında İran’a yönelik olası bir askeri seçeneğe değinerek, “dünyanın en büyük terör sponsoru” olarak nitelediği bir ülkenin nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi ise ABD ile anlaşmanın “erişilebilir” olduğunu ancak diplomasinin öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

REKOR SEVİYE VE YILBAŞINDAN BU YANA PERFORMANS

Altın fiyatları 29 Ocak’ta 5 bin 594 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Değerli metal yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 prim yaptı. Asya’dan ve merkez bankalarından gelen güçlü alımların piyasayı desteklediği belirtiliyor.

Yatırımcılar ayrıca haftalık ABD işsizlik maaşı başvuruları verisini izliyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA HAREKET

Spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle 88,18 dolara geriledi. Spot platin yüzde 0,9 artışla 2 bin 308 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 yükselişle 1 bin 800 dolara çıktı.

PETROL FİYATLARINDA SINIRLI ARTIŞ

Petrol fiyatları, ABD-İran görüşmelerinin askeri bir çatışmayı önleyip önleyemeyeceğine yönelik beklentilerle hafif yükseldi. Ancak ABD ham petrol stoklarındaki güçlü artış fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırladı.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 71,06 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 0,2 yükselişle 65,58 dolara çıktı.

BATI ASYA GERİLİMİ VE ARZ RİSKİ

Fujitomi Securities analisti Toshitaka Tazawa, yatırımcıların ABD-İran müzakerelerinde askeri çatışmanın önlenip önlenemeyeceğine odaklandığını söyledi. Sınırlı ve kısa süreli bir çatışma halinde WTI fiyatının geçici olarak 70 doların üzerine çıkabileceği, ardından 60-65 dolar aralığına gerileyebileceği değerlendiriliyor.

Uzun süreli bir gerilimin ise OPEC’in en büyük üçüncü üreticisi İran başta olmak üzere Batı Asya’daki ihracatçı ülkelerden arzı sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

OPEC+ VE ABD STOK VERİLERİ

Suudi Arabistan’ın olası bir arz kesintisine karşı üretim ve ihracatı artırdığı bildirildi.

OPEC ve Rusya gibi müttefik ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun nisan ayında günlük 137 bin varillik üretim artışını değerlendirebileceği ifade edildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, geçen hafta ABD ham petrol stokları 16 milyon varil artarak son üç yılın en yüksek haftalık artışını kaydetti. Bu artış, 1,5 milyon varillik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.