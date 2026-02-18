Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın ve petrolde sert yükseliş: ABD-İran gerilimi emtiayı vurdu!

Altın ve petrolde sert yükseliş: ABD-İran gerilimi emtiayı vurdu!

18.02.2026 17:07:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Altın ve petrolde sert yükseliş: ABD-İran gerilimi emtiayı vurdu!

Jeopolitik gerilimler, altın fiyatları ve petrol fiyatları başta olmak üzere emtia piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. ABD ile İran arasındaki gelişmelerin ardından yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazandı. Piyasalarda artan risk algısı, değerli metaller ve enerji fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Jeopolitik gerilimler, altın fiyatları ve petrol fiyatları başta olmak üzere emtia piyasalarında dalgalanmaya yol açmayı sürdürüyor. ABD ile İran arasında yapılan görüşmelere rağmen artan tansiyon, yatırımcıların güvenli liman ve enerji varlıklarına yönelmesine neden oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması, değerli metal ve enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. ABD ile İran heyetleri arasında dün Cenevre’de gerçekleştirilen müzakerelerin ardından olumlu mesajlar verilmesine karşın, ABD’nin askeri saldırı hazırlıklarını sürdürdüğüne dair haber akışı piyasalarda risk algısını yeniden yükseltti.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Brent petrolün varil fiyatı, dün günü 66,93 dolardan tamamladıktan sonra bugün yüzde 2,5’in üzerinde artış kaydederek 69,3 doların üzerine çıktı. Jeopolitik gerilimler, petrol fiyatları üzerindeki oynaklığı artırdı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE GÜÇLÜ PRİM

Ons altın, dün 4 bin 877 dolardan kapanmasının ardından bugün yüzde 1,6’yı aşan yükselişle 4 bin 958 doları test etti. Gram altın fiyatı da 6 bin 940 TL seviyesini gördü.

Gümüş fiyatlarında da benzer bir tablo izlendi. Ons gümüş, dünkü 73,5 dolarlık kapanışın ardından bugün yüzde 4,6 artarak 76,6 dolara kadar yükseldi. Jeopolitik gelişmeler, değerli metallerde alım iştahını destekledi.

İlgili Konular: #ABD #petrol #altın #İran