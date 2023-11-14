Altın yatırımcıları dikkat! Commerzbank'tan dikkat çeken 2024 yılı altın beklentisi
Almanya merkezli büyük banka Commerzbank, altın fiyatının 2024 yılında yeni rekoruna imza atmasını beklerken; gümüş fiyat beklentisini açıkladı.
Almanya'nın ikinci büyük bankası konumunda bulunan Commerzbank, altın, gümüş, platin ve paladyum için 2024 yılı beklentilerini revize etti.
Banka, 2024 sonunda ons altın fiyatının 2100 dolar seviyesi ile yeni rekora ulaşmasını beklerken; 2024 sonu için ons gümüş fiyat beklentisini 30 dolardan 29 dolara düşürdü.
Commerzbank, önümüzdeki sene sonu için ons paladyum fiyat beklentisini 1400 dolardan 1300 dolara indirdi ve ons platin için fiyat beklentisini ise, 1300 dolardan 1200 dolara düşürdü.
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