Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankadan tarihi rekor tahmini!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Stephen Miran, merkez bankasının öncelikli hedefinin finansal krizler ve hiperenflasyonu önlemek olduğunu belirtti. Miran, para politikasının bağımsızlığının bu hedefe ulaşmada kritik rol oynadığını ve bu bağımsızlığı korumaya kararlı olduğunu ifade etti.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Miran’ın açıklamaları sonrası Fed’in bağımsızlığını sürdürmeye devam edeceği beklentisi, kar satışlarını tetikleyerek altın fiyatlarını geriletti. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altın yüzde 0,76 düşüşle 3 bin 532 dolardan işlem görürken, gram altın yüzde 0,80 kayıpla 4 bin 673 liradan fiyatlandı. Önceki gün gram altın tüm zamanların zirvesi olan 4 bin 736 liraya ulaşmıştı.

GOLDMAN SACHS’TAN ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

Goldman Sachs, Fed’in itibarının sarsılması ve yatırımcıların tahvillerden altına yönelmesi durumunda ons altın fiyatının yükselişini hızlandırabileceğini belirtti. Notta, “Fed’in bağımsızlığının zarar görmesi senaryosu muhtemelen daha yüksek enflasyona, daha düşük hisse ve uzun vadeli tahvil fiyatlarına ve doların rezerv para birimi statüsünde erozyona yol açar. Buna karşılık, altın kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer deposudur” ifadeleri yer aldı.

ANALİSTLERDEN UZUN VADELİ BEKLENTİ

Analistler, ABD tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda, diğer faktörler sabitken altın fiyatının ons başına 5 bin dolara çıkabileceğini öngörüyor. Goldman analistleri, bu nedenle altının emtia piyasasında en güçlü uzun pozisyon önerilerini sürdürdüğünü belirtti.