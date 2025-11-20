Altın yatırımcıları dikkat: Dev yatırım bankasından yeni rekor tahmini!

İsviçre merkezli bankacılık kuruluşu UBS, altın fiyatlarına ilişkin tahminini yukarı yönlü revize etti. Kurum, küresel piyasalarda altına yönelik talebin güçleneceğini değerlendirerek yeni beklentisini paylaştı.

ALTIN FİYAT TAHMİNİ Y ÜKSELT İLDİ

UBS, 2026 yılının ortası için altın fiyat hedefini ons başına 4 bin 200 dolardan 4 bin 500 dolara yükseltti.

SENARYOLAR REV İZE EDİLDİ

Banka, yukarı yönlü senaryosunu 4 bin 700 dolardan 4 bin 900 dolara çıkarırken, aşağı yönlü beklentisini ise 3 bin 700 dolar seviyesinde korudu.

2026’DA TALEP ARTI ŞI BEKLENİYOR

UBS, 2026’da altın talebinin daha da artacağını öngörüyor. Bu görünümü destekleyen faktörler arasında Fed’in olası faiz indirimleri, reel getirilerin düşük seyretmesi, jeopolitik belirsizliklerin sürmesi ve ABD iç politikasındaki değişimlerin etkisi bulunuyor.