Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 19 Aralık 2023 altın fiyatları...

Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:06

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:06

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 0,6 yükselişle 1893 liradan tamamladı.

Altının gramı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1894 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 170, cumhuriyet altını 12 bin 940 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün yüzde 0,4 artışla günü 2 bin 27 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 26 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yılın hangi ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik artan belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, söz konusu durumun varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, bununla birlikte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70'te bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek, 2 bin 40 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.