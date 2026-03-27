Altın yeni rekorlara koşacak: Commerzbank'tan savaş sonrası tahminleri!

Commerzbank, emtia piyasalarına yönelik güncel tahminlerini paylaştı. Banka, değerli metallerde yukarı yönlü beklentisini korurken, enerji piyasalarında jeopolitik risklerin azalmasına bağlı olarak fiyatların gerileyebileceğini öngördü.

ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Commerzbank’a göre altın fiyatlarının yıl sonunda 5.000 dolar, 2026 yılı sonunda ise 5.200 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Banka, güvenli liman talebinin devam etmesiyle birlikte altındaki yükseliş eğiliminin süreceğini değerlendiriyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE POZİTİF GÖRÜNÜM

Diğer değerli metallerde de yukarı yönlü beklentiler dikkat çekti. Paladyumun yıl ortasında 1.600 dolar, yıl sonunda ise 1.800 dolar seviyesine yükselmesi öngörülüyor. Platin için ise yıl ortası tahmini 2.100 dolar, yıl sonu beklentisi 2.300 dolar olarak açıklandı.

GÜMÜŞTE TEMKİNLİ TAHMİN

Gümüş fiyatlarına ilişkin beklentilerde daha temkinli bir yaklaşım benimsendi. Banka, yıl ortası tahminini 80 dolar seviyesine çekerken, 2026 yıl sonunda fiyatın 90 dolara ulaşacağını öngördü.

PETROL FİYATLARINDA GERİLEME ÖNGÖRÜSÜ

Enerji piyasalarında ise farklı bir görünüm ortaya kondu. Commerzbank, ana senaryosunda Batı Asya’daki savaşın mayıs ayında sona ereceğini varsayarak, Brent petrol fiyatının ikinci çeyrek sonunda varil başına 90 dolara gerilemesini bekliyor.

Banka, emtia fiyatlarının seyrinde jeopolitik gelişmelerin süresi ve enerji arzındaki normalleşmenin belirleyici olacağını vurguladı.