Altına talep rekor seviyede: Güncel fiyatlar ne kadar oldu? Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Ekim 2025 Perşembe altın fiyatları…

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) raporuna göre, tezgah üstü (OTC) işlemler dahil toplam altın talebi, yıllık bazda yüzde 3 artarak 1313 tona ulaştı. Bu seviye, veri serisinde ölçülen en yüksek çeyreklik rakam olarak kaydedildi. Ancak değere göre ölçülen talep bu miktarı geride bıraktı. Dolar bazında talep yüzde 44 artışla 146 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Yılın ilk dokuz ayında toplam altın talebi yüzde 1 artışla 3717 tona çıktı. Değer bazında ise yüzde 41 artışla 384 milyar dolara ulaştı.

YATIRIMCI TALEBİ PİYASAYI SÜRÜKLEDİ Üçüncü çeyrekte piyasaya yön veren ana unsur yatırımcılar oldu. Borsa yatırım fonları (ETF) 222 tonluk güçlü alım gerçekleştirdi. Külçe ve sikke talebi de üst üste dördüncü kez 300 tonu aşarak 316 tona ulaştı. Bu artış, toplam talepteki yükselişi destekledi.

Merkez bankalarının altın alımları da güçlü seyrini korudu. Üçüncü çeyrekte 220 tonluk alım, bir önceki döneme göre yüzde 28 artış anlamına geliyor. Ancak yılın ilk dokuz ayında 634 tonluk toplam alım, geçen yılın aynı dönemindeki 724 tonun gerisinde kaldı.

MÜCEVHER TALEBİ GERİLEDİ Altın fiyatlarındaki rekor seviyeler, mücevher talebini baskılamayı sürdürdü. Üst üste altıncı kez çift haneli düşüş kaydedilen mücevher tüketimi, yıllık bazda yüzde 10’dan fazla azalarak 371 tona geriledi. Buna karşın değer bazında mücevher talebi yüzde 13 artışla 41 milyar dolara ulaştı.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE HAFİF DÜŞÜŞ Teknoloji sektöründen gelen altın talebi, yapay zekâ kaynaklı desteklere rağmen ABD’nin gümrük tarifeleri ve artan fiyatlar nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre hafif geriledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 314 TL

5 bin 314 TL Çeyrek altın: 9 bin 255 TL

9 bin 255 TL Cumhuriyet altını: 36 bin 849 TL

36 bin 849 TL Ons altın: 3 bin 939 dolar