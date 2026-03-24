Altında 10 günlük düşüş sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 24 Mart 2026 Salı...

Altın fiyatları, salı günü yüzde 1’in üzerinde gerileyerek üst üste 10’uncu düşüşünü kaydetti. Küresel piyasalarda etkili olan güçlü dolar ve faiz beklentileri, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.184 TL Çeyrek altın 11.212 TL Cumhuriyet altını 44.311 TL Ons altın 4.352 dolar Yarım altın 22.223 TL Tam altın 44.034 TL Gremse altın 110.424 TL

ONS ALTIN VE VADELİ KONTRATLAR GERİLEDİ

Spot altın, yüzde 1,6 değer kaybıyla ons başına 4 bin 335,18 dolara indi. Bir gün önce 24 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesini test eden altın, düşüş eğilimini sürdürdü. ABD’de nisan vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 kayıpla 4 bin 336,10 dolar seviyesine geriledi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altındaki düşüş, yurtiçi piyasalarda gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın, yüzde 1,6’lık gerilemeyle 6 bin 177 TL seviyesinde işlem gördü.

GÜÇLÜ DOLAR ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR

ABD dolarındaki değer artışı, altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale gelmesine yol açtı. Bu durum, talebi sınırlayan başlıca faktörlerden biri olarak öne çıktı.

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, piyasaların faiz beklentilerini yukarı yönlü güncellediğini belirterek, “İran’daki savaşın enflasyonu artıracağı düşüncesiyle küresel merkez bankalarının daha şahin bir duruş sergileyeceği beklentisi altını aşağı çekiyor” dedi.

JEOPOLİTİK GERİLİME RAĞMEN DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Altın fiyatları, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail-İran geriliminden bu yana yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti. Bu süreçte dolar, yatırımcıların yöneldiği güvenli liman olarak öne çıktı.

İran, ABD ile herhangi bir müzakere yürütüldüğü iddialarını reddederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırı tehdidini ertelemesi dikkat çekti.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, taraflar arasında doğrudan görüşmelerin bu hafta Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılabileceği ifade ediliyor.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARIN ÜZERİNDE

Petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerinde kalmayı sürdürüyor. Yüksek enerji maliyetleri, üretim ve lojistik giderlerini artırarak enflasyonist baskıyı güçlendiriyor.

CME Group’un FedWatch verilerine göre, yatırımcıların aralık ayında faiz artırımı beklentisi yüzde 25 seviyesinden yaklaşık yüzde 13’e geriledi. Ancak bu gerileme, altın fiyatları üzerindeki satış baskısını azaltmadı.

ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, kısa vadede ons altında 4.275 ve 4.000 dolar seviyelerini destek; 4.650 ve 4.840 dolar seviyelerini ise direnç olarak öne çıkarıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde de düşüş eğilimi dikkat çekti. Spot gümüş yüzde 2,9 gerileyerek ons başına 67,11 dolara indi. Platin yüzde 2,1 kayıpla 1.842,30 dolara düşerken, paladyum da yüzde 2,1 değer kaybederek 1.403,76 dolar seviyesine geriledi.