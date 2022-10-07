Altında 7 aydan sonra ilk kez hızlı artış kaydetti
Altın, hafta başında gelen ABD verileriyle 1700 dolar seviyesinin üstüne çıkarken sonrasında yaşanan gerilemeye rağmen haftayı yüzde 3 yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.
Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ne kadar sıkılaşma yapacağına dair beklentileri şekillendirecek önemli ABD istihdam verileri öncesinde mart ayından beri en büyük haftalık yükselişini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Değerli metal, ABD’de hayal kırıklığı yaratan imalat göstergesi ve ABD’de istihdam açığının Fed’in sıkılaşmacı para politikasını durduracağına dair beklentileri beslemesiyle hafta başında 1700 dolar seviyesinin üstüne çıkmıştı. Gelen yeni ABD verileri sonrasında yatırımcıların Fed’in şahin duruşunu koruması ihtimalini değerlendirmesiyle gerilese de haftayı yüzde 3’lük yükselişle kapatması bekleniyor.
Çarşamba günü ABD’de hizmet sağlayıcılarının güçlü büyümesini gösteren rakamların ardından, Perşembe günü gelen işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde artmasıyla altına yönelik güven geriledi. Verilerin yayımlanması sonrası dolar yükselirken ABD doları cinsinden fiyatlanan spot altın geriledi.
Enflasyonu faiz artışlarıyla ezmeye kararlı olan Fed yetkililerinin son şahin yorumları da dolar ve tahvil getirilerinin güçlenmesine neden oldu.
ABD tarım dışı istihdam verilerinin olası sıkılaşma yol haritasına ilişkin ipuçları sunarak kritik bir önem teşkil edebileceği değerlendiriliyor. İşgücü piyasası şu anda güçlü kalmaya devam ederken bazı yumuşama emareleri de gösteriyor.
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