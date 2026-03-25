Altında fiyat makası açılıyor: Kapalıçarşı'da rakamlar piyasalardan tamamen koptu

Türkiye’de geleneksel olarak güçlü bir altın yatırımcısı kitlesi bulunurken, enflasyonist süreçlerde artan güvenli liman talebi son yıllarda altına ilgiyi daha da artırdı. Ancak savaşın etkisiyle piyasalarda yaşanan sert dalgalanma, altın fiyatlarında da hızlı düşüşleri beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerin ardından borcu olanlar, düşük seviyelerden yatırım yapmak isteyenler, yükselişi kaçıranlar veya mevcut kârını realize etmek isteyen vatandaşlar Kapalıçarşı’ya yöneldi. Altın alım ve satımı için gelen yoğun talep nedeniyle bölgede uzun kuyruklar oluştu.

GRAM VE ZİYNET ALTINDA ARZ SORUNU

Piyasadaki yoğun talep karşısında özellikle gram altın ile ziynet altın olarak bilinen çeyrek, yarım ve tam altın ürünlerinde bulunurluk sorunu yaşandığı ifade edildi. Alım yapmak isteyenlere birçok noktada ürün kalmadığı bilgisi verildi.

Kuyumcuların vitrinlerine astığı uyarı yazıları ve dükkan önlerinde oluşan kalabalıklar dikkat çekti.

KAPALIÇARŞI’DA FİYAT FARKI DİKKAT ÇEKİYOR

Uluslararası piyasalarda 1 ons altın 31,10 grama karşılık gelirken, ons bazında gram altının yaklaşık 6 bin 500 TL seviyesinde olduğu görülüyor. Buna karşın Kapalıçarşı’da gram altın 6 bin 950 TL’den işlem görüyor.

Bu durum, kuyumcuların gram altını yaklaşık 450 TL farkla sattığını ortaya koyuyor. Aynı şekilde 1 kilogram altın uluslararası piyasalarda yaklaşık 6 milyon 500 bin TL seviyesindeyken, Kapalıçarşı’da 6 milyon 950 bin TL’ye kadar çıkıyor.

DOLAR BAZINDA FARK 10 BİN DOLARA ULAŞTI

Dolar bazında hesaplandığında ise 1 kilogram altın uluslararası piyasalarda yaklaşık 146 bin 528 dolar ederken, Kapalıçarşı’da bu rakam 156 bin 672 dolara ulaşıyor. Böylece kilogram başına yaklaşık 10 bin dolarlık bir fark oluşuyor.

Bu fark Türk Lirası cinsinden yaklaşık 443 bin TL’ye denk geliyor. Normal piyasa koşullarında kilogram başına fiyat farkının yaklaşık 1.500 dolar seviyelerinde olduğu belirtiliyor.