Altında ‘kırılgan denge’ (Altın fiyatlarında son durum)

28 Ekim 2021 Perşembe, 09:52

Altın fiyatları, küresel toparlanmaya dair endişelerin para politikasının yakında sıkılaşacağına dair beklentileri dengelemesiyle yatay bir seyir izledi. Gram altın da Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyri takip etti.

Yatırımcıların küresel toparlanmanın sekteye uğrayabileceğine dair endişelerle güvenli varlıklara yönelmesi 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvil faizini düşürürken altın fiyatlarını da destekledi. Fakat Fed’in Kasım ayında varlık alımını azaltmaya başlayacağına dair beklentiler faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Altın yatırımcıları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın perşembe günkü toplantı sonrası enflasyon görünümüne ve bunun faiz artırımına gidildiğinde ne anlama geldiğine ilişkin söyleyeceklerini de yakından takip edecek.

Dünya Altın Konseyi de yayımladığı üçüncü çeyrek talep raporunda altına dayalı Borsa yatırım fonlarından gerçekleşen çıkışlara rağmen merkez bankaları ve tüketicilerden gelen altın talebinin bu çıkışları kompanse ettiğini söyledi.

Altım mücevherat talebinin ekonomik toparlanmayla beraber 2020 yılında görülen seviyeleri geride bıraktığını belirten konsey, ekonomik toparlanmanın devam etmesiyle beraber mücevherat talebinin de artmaya devam edeceğini belirtrti.

ONS ALTIN FİYATI

Haftaya 1.793 dolar civarında başlayan ons altın, yatırımcıların enflasyona dair endişelerinin artmasıyla salı günü 1.810 dolara kadar tırmanarak son bir ayda ilk defa günü 1.800 dolar üzerinde kapatmıştı. Yatırımcıların AMB’nin enflasyona karşı herhangi bir adım atacağıyla ilgili mesaj verip vermeyeceğine odaklanmasıyla ons altın 1.800 dolar civarında bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, dolar/TL’nin piyasadaki ilk işlemlerde 9,80’nin üzerini görmesiyle haftaya 567 TL civarında başlamıştı. Sonrasında dolar kurundaki hızlı gerilemeyle 557 TL’ye kadar inen gram altın, küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yatay seyirle 550 TL civarında bulunuyor.