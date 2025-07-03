Altında rekor sinyali: Dolar düşerken gözler Trump’ta

DOLARDA ZAYIFLAMA, ALTINA YÖNELİMİ GÜÇLENDİRDİ
ABD’nin mali politikalarıyla birlikte dolarda yaşanan değer kaybı, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Analistler, ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelme olasılığı ve küresel ekonomik belirsizliklerin bu yönelimi desteklediğini belirtiyor.
HSBC FİYAT HEDEFİNİ YÜKSELTTİ ANCAK TEMKİNLİ
HSBC, 2025 yılı için altın fiyat hedefini 3215 dolar seviyesine yükseltti. Ancak banka analistleri, rallinin büyük kısmının geride kaldığını ve yükseliş momentumunun zayıflayabileceğini değerlendiriyor. Rapora göre, yüksek fiyat seviyeleri fiziksel altın talebini düşürüyor. Mücevher ve külçe talebinde gerileme görülürken, arz tarafında ise artış eğilimi gözleniyor.
ANZ YATIRIM ODAĞININ GÜMÜŞ VE PLATİNE KAYDIĞINI BİLDİRDİ
Altına olan açık pozisyonlar mayıs ayından bu yana yüzde 18 gerilerken, ANZ yatırımcıların ilgisinin gümüş ve platine yöneldiğini aktarıyor. Bu eğilimde altının göreli olarak pahalı kalmasının etkili olduğu ifade ediliyor. Yine de ANZ, stratejik yatırımcıların altını güvenli liman olarak görmeye devam ettiğini belirtiyor.
FİYATLAR DAR BANTTA SEYREDEBİLİR
Citi ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Banka, üçüncü çeyrek boyunca altın fiyatlarının 3100–3500 dolar aralığında konsolide olmasını bekliyor. Nisan ayında görülen 3500 dolar seviyesinin yılın zirvesi olabileceği ifade ediliyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 294 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 49 TL
- Cumhuriyet altını: 28 bin 69 TL
- Ons altın: 3 bin 348 dolar
- Yarım altın: 14 bin 100 TL
- Tam altın: 27 bin 832 TL
- Gremse altın: 69 bin 794 TL