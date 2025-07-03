Altında rekor sinyali: Dolar düşerken gözler Trump’ta

ABD yönetiminin önerdiği geniş kapsamlı vergi indirimi ve harcama artışı, bütçe açığında büyümeye yol açabilir. Bu durum tahvil piyasalarında baskıya neden olurken, doların zayıflamasıyla birlikte yatırımcı ilgisi altına yöneldi. Küresel belirsizlikler ve merkez bankalarının bağımsızlığına ilişkin tartışmalar da güvenli liman arayışını artırıyor.

DOLARDA ZAYIFLAMA, ALTINA YÖNELİMİ GÜÇLENDİRDİ ABD’nin mali politikalarıyla birlikte dolarda yaşanan değer kaybı, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Analistler, ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelme olasılığı ve küresel ekonomik belirsizliklerin bu yönelimi desteklediğini belirtiyor.

Rhona O’Connell, “Altındaki yükseliş hem dolar zayıflığından hem de 9 Temmuz’da Trump tarafından açıklanması beklenen yeni gümrük tarifelerine yönelik belirsizlikten kaynaklanıyor” dedi. StoneX analisti, “Altındaki yükseliş hem dolar zayıflığından hem de 9 Temmuz’da Trump tarafından açıklanması beklenen yeni gümrük tarifelerine yönelik belirsizlikten kaynaklanıyor” dedi.

Piyasalar yön arayışını sürdürürken, ABD’den gelecek tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri, Fed’in eylül ayında başlatması beklenen faiz indirimi süreci açısından kritik önem taşıyor. Reuters verilerine göre, yatırımcılar yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık bir faiz indirimi öngörüyor.

HSBC FİYAT HEDEFİNİ YÜKSELTTİ ANCAK TEMKİNLİ HSBC, 2025 yılı için altın fiyat hedefini 3215 dolar seviyesine yükseltti. Ancak banka analistleri, rallinin büyük kısmının geride kaldığını ve yükseliş momentumunun zayıflayabileceğini değerlendiriyor. Rapora göre, yüksek fiyat seviyeleri fiziksel altın talebini düşürüyor. Mücevher ve külçe talebinde gerileme görülürken, arz tarafında ise artış eğilimi gözleniyor.

HSBC’nin 2026 ve 2027 için ortalama altın fiyat beklentileri sırasıyla 3125 ve 2925 dolar olarak açıklandı. Jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması halinde ise fiyatların yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor.

ANZ YATIRIM ODAĞININ GÜMÜŞ VE PLATİNE KAYDIĞINI BİLDİRDİ Altına olan açık pozisyonlar mayıs ayından bu yana yüzde 18 gerilerken, ANZ yatırımcıların ilgisinin gümüş ve platine yöneldiğini aktarıyor. Bu eğilimde altının göreli olarak pahalı kalmasının etkili olduğu ifade ediliyor. Yine de ANZ, stratejik yatırımcıların altını güvenli liman olarak görmeye devam ettiğini belirtiyor.

Banka, kısa vadeli çıkışlara rağmen Haziran ayında altın destekli ETF’lerin 62 ton arttığına dikkat çekiyor. 3200 dolar/ons seviyesi güçlü bir destek olarak öne çıkarken, yılın ikinci yarısında altının “dayanıklı” kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

FİYATLAR DAR BANTTA SEYREDEBİLİR Citi ise daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Banka, üçüncü çeyrek boyunca altın fiyatlarının 3100–3500 dolar aralığında konsolide olmasını bekliyor. Nisan ayında görülen 3500 dolar seviyesinin yılın zirvesi olabileceği ifade ediliyor.

Orta vadede yatırım talebinde zayıflama ve arz artışıyla birlikte fiyatlarda düşüş beklentisi öne çıkıyor. Citi, altın fiyatlarının 2026 yılında 2500–2700 dolar bandına gerileyeceğini tahmin ediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 294 TL

4 bin 294 TL Çeyrek altın: 7 bin 49 TL

7 bin 49 TL Cumhuriyet altını: 28 bin 69 TL

28 bin 69 TL Ons altın: 3 bin 348 dolar