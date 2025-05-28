Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 28 Mayıs 2025 Çarşamba...

İSVİÇRE'NİN TÜRKİYE'YE ALTIN İHRACATI 2 KATINA ÇIKTI İsviçre’nin Türkiye’ye yaptığı altın ihracatı, nisan ayında önceki aya kıyasla yaklaşık iki kat artış gösterdi. Öte yandan ABD’ye yapılan ihracat keskin bir düşüş yaşarken, ABD’den İsviçre’ye altın sevkiyatı 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD’DEN ALTIN İTHALATI 2012’DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE İsviçre gümrük verilerine göre, ABD’den İsviçre’ye altın ithalatı, değerli metallerin ABD gümrük tarifelerinden muaf tutulmasının ardından nisan ayında 2012’den bu yana kaydedilen en yüksek aylık seviyeye çıktı.

Mart ayında 25,5 ton olan ABD menşeli ithalat, nisanda 63 tona yükseldi. Bu yükseliş, İsviçre'nin değerli metal piyasasındaki ithalat hareketliliğini gözler önüne serdi.

ABD’YE İHRACATTA SERT DÜŞÜŞ İsviçre'nin toplam altın ihracatı nisan ayında, mart ayına göre yüzde 31 azaldı. Bu düşüşte en dikkat çekici kalem ise ABD’ye yapılan ihracat oldu. Martta 103,3 ton olan ABD’ye altın sevkiyatı, nisanda 12,7 tona geriledi.



TÜRKİYE’YE İHRACATTA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ Türkiye’ye yapılan altın ihracatı nisan ayında hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi. Geçen yılın aynı ayında 9,9 ton olan ihracat, 2024 Nisan'da 12,07 tona çıktı. Bu rakam, mart ayında kaydedilen 6,65 tonluk seviyeye göre de yaklaşık iki katlık bir artışa işaret ediyor.

ALTIN İNGİLTERE ÜZERİNDEN GERİ DÖNÜYOR İngiltere’ye yapılan ihracattaki artış altının ABD’den İsviçre rafinerileri aracılığıyla Londra’daki kasalara geri döndüğüne işaret ediyor. Bu durum uluslararası altın ticaretinin lojistik zincirindeki kaymaları gözler önüne seriyor.



HİNDİSTAN VE ÇİN’E SEVKİYATLAR AZALDI Nisan ayında Hindistan’a yapılan altın ihracatı 24,6 tondan 8,6 tona düşerken Çin’e gönderilen altın miktarı da 36,54 tondan 17,35 tona geriledi. Bu düşüş Asya pazarında talep daralmasına işaret eden bir gösterge olarak öne çıkıyor.

28 MAYIS 2025 ALTIN SATIŞ FİYATLARI Gram altın: 4 bin 142 TL Çeyrek altın: 6 bin 819 TL Cumhuriyet altını: 27 bin 155 TL Ons altın: 3 bin 297 dolar