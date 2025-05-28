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Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…
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Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…

28.05.2025 09:37:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…

28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları...

Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 28 Mayıs 2025 Çarşamba...
Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…

İSVİÇRE'NİN TÜRKİYE'YE ALTIN İHRACATI 2 KATINA ÇIKTI

İsviçre’nin Türkiye’ye yaptığı altın ihracatı, nisan ayında önceki aya kıyasla yaklaşık iki kat artış gösterdi. Öte yandan ABD’ye yapılan ihracat keskin bir düşüş yaşarken, ABD’den İsviçre’ye altın sevkiyatı 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ABD’DEN ALTIN İTHALATI 2012’DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

İsviçre gümrük verilerine göre, ABD’den İsviçre’ye altın ithalatı, değerli metallerin ABD gümrük tarifelerinden muaf tutulmasının ardından nisan ayında 2012’den bu yana kaydedilen en yüksek aylık seviyeye çıktı.
Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…
Mart ayında 25,5 ton olan ABD menşeli ithalat, nisanda 63 tona yükseldi. Bu yükseliş, İsviçre'nin değerli metal piyasasındaki ithalat hareketliliğini gözler önüne serdi.
Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ABD’YE İHRACATTA SERT DÜŞÜŞ

İsviçre'nin toplam altın ihracatı nisan ayında, mart ayına göre yüzde 31 azaldı. Bu düşüşte en dikkat çekici kalem ise ABD’ye yapılan ihracat oldu. Martta 103,3 ton olan ABD’ye altın sevkiyatı, nisanda 12,7 tona geriledi.

Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…

TÜRKİYE’YE İHRACATTA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Türkiye’ye yapılan altın ihracatı nisan ayında hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi. Geçen yılın aynı ayında 9,9 ton olan ihracat, 2024 Nisan'da 12,07 tona çıktı. Bu rakam, mart ayında kaydedilen 6,65 tonluk seviyeye göre de yaklaşık iki katlık bir artışa işaret ediyor.
Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…

ALTIN İNGİLTERE ÜZERİNDEN GERİ DÖNÜYOR

İngiltere’ye yapılan ihracattaki artış altının ABD’den İsviçre rafinerileri aracılığıyla Londra’daki kasalara geri döndüğüne işaret ediyor. Bu durum uluslararası altın ticaretinin lojistik zincirindeki kaymaları gözler önüne seriyor.

Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…

HİNDİSTAN VE ÇİN’E SEVKİYATLAR AZALDI

Nisan ayında Hindistan’a yapılan altın ihracatı 24,6 tondan 8,6 tona düşerken Çin’e gönderilen altın miktarı da 36,54 tondan 17,35 tona geriledi. Bu düşüş Asya pazarında talep daralmasına işaret eden bir gösterge olarak öne çıkıyor.
Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…

28 MAYIS 2025 ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 142 TL
Çeyrek altın: 6 bin 819 TL
Cumhuriyet altını: 27 bin 155 TL
Ons altın: 3 bin 297 dolar
Altında rota değişti: Türkiye yükseldi ABD düştü! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs 2025 Çarşamba altın fiyatları…
Yarım altın: 13 bin 639 TL
Tam altın: 27 bin 61 TL
Gremse altın: 67 bin 860 TL
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