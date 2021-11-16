16 Kasım 2021 Salı, 09:28

Altın fiyatının dolar karşısında yüksek seyretmesi ve dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi rekorunu yineledi.

600 TL’lik seviyenin üzerindeki seyrini sürdüren gram altın bu sabah saatlerinde yüzde 0,4’e varan artışla 606 TL’lik seviyeyi görerek tarihi rekorunu yineledi.

KAPALIÇARŞI’DA FİYATLAR

Bunun yanında Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde çeyrek altın 964 TL alış ve 989 TL satış fiyatıyla, yarım altın 1928 TL alış ve 1989 TL satış fiyatıyla ve Cumhuriyet altını 3 bin 854 alış, 3 bin 961 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Altın fiyatları küresel piyasalarda ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle yukarı yönlü seyrediyor. Altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisine odaklandı.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları spot piyasada dünkü seansta beş ayın zirvesine tırmanmasının ardından bugün yatay seyrederken, etkileri devam eden enflasyon kaynaklı riskler, güçlü dolar ve yükselen Hazine tahvil getirilerine rağmen altının çekiciliğini artırdı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1866 dolarda, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,1 artışla 1868 dolarda seyretti.Altında son durum: Tarihinin en yüksek seviyesinde

Altın fiyatları, ABD enflasyon verilerinin etkisiyle ve Türk Lirası'ndaki değer kaybının etkisiyle tarihi yüksek seviyelerde işlem görüyor.

Altın fiyatının dolar karşısında yüksek seyretmesi ve dolar/TL’nin yukarı yönlü hareketi nedeniyle gram altın tarihi rekorunu yineledi.

600 TL’lik seviyenin üzerindeki seyrini sürdüren gram altın bu sabah saatlerinde yüzde 0,4’e varan artışla 606 TL’lik seviyeyi görerek tarihi rekorunu yineledi.

KAPALIÇARŞI’DA FİYATLAR

Bunun yanında Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde çeyrek altın 964 TL alış ve 989 TL satış fiyatıyla, yarım altın 1928 TL alış ve 1989 TL satış fiyatıyla ve Cumhuriyet altını 3 bin 854 alış, 3 bin 961 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

Altın fiyatları küresel piyasalarda ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle yukarı yönlü seyrediyor. Altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisine odaklandı.

SPOT PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları spot piyasada dünkü seansta beş ayın zirvesine tırmanmasının ardından bugün yatay seyrederken, etkileri devam eden enflasyon kaynaklı riskler, güçlü dolar ve yükselen Hazine tahvil getirilerine rağmen altının çekiciliğini artırdı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1866 dolarda, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,1 artışla 1868 dolarda seyretti.