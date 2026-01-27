Altında yükseliş durdurulamıyor: Gram fiyatları 7 bin TL'yi yıktı geçti! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 27 Ocak 2026 Salı altın fiyatları…

Altın, önceki seansta ilk kez 5 bin 100 dolar eşiğini aşmasının ardından salı gününe de yüksek seviyelerden başladı. Spot altın, yüzde 1 artışla ons başına 5 bin 74 dolara yükseldi. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 düşüşle 5 bin 59,90 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR? Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından gram altın da yukarı yönlü hareket etti. Gram altın yüzde 0,5 artışla 7 bin 79 TL seviyesine çıktı. Gram altın, bir önceki seansta 7 bin 129 TL ile tarihi rekorunu kırmıştı.

TRUMP’IN POLİTİKALARI GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Trump’ın bu yılki sarsıcı politika yaklaşımı, değerli metalleri savunma aracı olarak öne çıkarıyor. Kanada ve Güney Kore’ye yönelik daha yüksek tarife tehditleri, altını güvenli liman olarak cazip kılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’den ithal edilen otomobil, kereste ve ilaçlara yüzde 25 vergi uygulanacağını açıklarken, Washington ile ticaret anlaşması yapılmamasını eleştirdi. Kanada’ya yönelik vergi tehdidi ise Başbakan Mark Carney’nin Çin ziyareti sonrasında gündemdeki yerini koruyor.

DOLAR ZAYIFLARKEN ALTIN DESTEK BULUYOR ABD ve Japon yetkililerin yeni müdahalelerle para birimlerini zayıflatmaya yönelik adımları dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, dolar bazlı altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. Waterer, yaklaşan ABD hükümeti kapanması riskinin ve Trump’ın öngörülemez politikalarının da doların zayıf seyrini desteklediğini belirtiyor.

FED BEKLENTİLERİ PİYASALARI ŞEKİLLENDİRİYOR Piyasalar, bugün başlayacak toplantıda Fed’in faizleri sabit tutmasını bekliyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell hakkında ortaya atılan cezai soruşturma iddiaları, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınmasına yönelik girişimler ve mayıs ayında Powell’ın halefinin açıklanacak olması, fiyatlamalar üzerinde belirsizlik yaratıyor.

GÜMÜŞ REKORA YAKIN Spot gümüş yüzde 5,2 yükselişle 109,22 dolara çıktı. Gümüş, pazartesi günü 117,69 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Yıl başından bu yana gümüşteki prim yüzde 53’e ulaştı. Buna karşılık spot platin yüzde 2,5 düşüşle 2 bin 658,19 dolara gerilerken, paladyum da yüzde 1,3 kayıpla 1.956,31 dolardan işlem gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 77 TL

7 bin 77 TL Çeyrek altın: 11 bin 951 TL

11 bin 951 TL Cumhuriyet altını: 47 bin 623 TL

47 bin 623 TL Ons altın: 5 bin 77 dolar