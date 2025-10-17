Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altında yükseliş durmuyor: Çeyrek altın 10 bin TL'yi aştı! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 17 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları…


17.10.2025 09:40:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi


17 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 17 Ekim 2025 Cuma altın fiyatları...



Altın fiyatları güne yeni rekorlar başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 17 Ekim 2025 Cuma...



ABD’deki bölgesel bankalardaki kırılganlık, küresel ticaret gerilimleri ve faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Cuma günü ons altın 4 bin 300 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



SON 5 YILIN EN GÜÇLÜ HAFTASI

Spot altın yüzde 1,1 artışla 4 bin 380 dolara yükselerek yeni rekorunu kırdı. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 1 değer kazanarak 4 bin 349 dolara çıktı. Haftalık bazda yüzde 9 yükselen altın, Mart 2020’den bu yana en güçlü performansını sergiliyor.



GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Ons altındaki yükseliş yurtiçi piyasaya da yansıdı. Türkiye’de gram altın yüzde 1,3 artışla 5 bin 902 TL’ye ulaşarak rekor tazeledi.



GÜMÜŞTE TARİHİ REKOR

Spot gümüş yüzde 0,3 artışla ons başına 54,43 dolara çıkarak tarihi seviyeye ulaştı.



'ALTINDA 4 BİN 500 DOLAR ÇOK UZAK DEĞİL'

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altında 4 bin 500 dolar hedefi beklenenden daha erken gelebilir, ancak bu durum ABD-Çin ticaret gerilimlerinin ve olası hükümet kapanmasının ne kadar süreceğine bağlı" dedi.



YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 65 ARTIŞ

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 65’in üzerinde değer kazandı. Bu yükselişte jeopolitik riskler, faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve ETF girişleri etkili oldu.



DİĞER DEĞERLİ METALLERDE DURUM

Platin yüzde 0,7 düşüşle 1.701 dolara, paladyum ise yüzde 0,4 gerileyerek 1.608 dolara indi. Her iki metal haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.



GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 886 TL
  • Çeyrek altın: 10 bin 189 TL
  • Cumhuriyet altını: 40 bin 568 TL
  • Ons altın: 4 bin 372 dolar

  • Yarım altın: 20 bin 377 TL
  • Tam altın: 39 bin 547 TL
  • Gremse altın: 99 bin 171 TL
İlgili Konular: #altın #çeyrek altın #gram altın #rekor #Cumhuriyet altını