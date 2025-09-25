Altında yükseliş sürecek mi? 46 yıl sonra bir ilk!

Altının onsu, bu yıl yatırımcısına yüzde 40’ın üzerinde kazandırarak 1979’dan sonraki en yüksek yıllık artış yolunda ilerliyor. Capital Economics’ten Hamad Hussain, altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin süreceğini belirterek, ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti.

JEOPOLİTİK RİSKLER YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Jeopolitik riskler, küresel ekonomik endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim beklentileri, altın fiyatlarını destekliyor. Fed’in bağımsızlığına dair endişeler de yatırımcıların altına yönelimini hızlandırdı.

ONS ALTINDA YILLIK TREND

Yıla 2623 dolardan başlayan altının onsu, bu gelişmelerle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Aylık bazda dalgalanmalar görülse de ons altın, eylül itibarıyla 3791 dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 43 kazandırdı ve 1979’dan sonraki en yüksek yıllık artış yolunda ilerliyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hussain yaptığı değerlendirmede, “Fed’e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin artması, Bankanın bağımsızlığı ve borç sürdürülebilirliği endişeleri, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasını desteklemiş görünüyor” dedi.

Hussain, büyük merkez bankalarının alımları ve Çin’deki güçlü yatırımcı talebinin altındaki yükseliş trendi için temel itici güçler olduğunu belirtti. Bu nedenle altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam edeceğini öngören Hussain, ons altının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti.