Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isim rakam verdi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Aralık 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Küresel piyasalarda geçen hafta yüzde 2,40 değer kazanan ve haftayı 4 bin 300 dolardan tamamlayan ons altın, yeni haftaya da yükselişle girdi. TSİ 08.00 itibarıyla ons altın fiyatı 4 bin 326 dolar seviyelerine yakın seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indiriminin hayata geçirilmesi, gelecek yıl için 1-2 faiz indirimi sinyali verilmesi ve FED’in ayda 40 milyar dolarlık bono alım programını açıklaması, dolar endeksinde zayıflamaya neden oldu. Bu gelişmeler, kıymetli metallere olan talebi destekledi.

Cuma günü gerçekleşen işlemlerde ons altın fiyatı 4 bin 353 dolara kadar yükselerek rekor seviyeye yaklaşmıştı. Günün ilerleyen saatlerinde ise sınırlı kâr satışlarının etkisiyle fiyatlarda geri çekilme görülmüştü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM Ons altındaki hareketlilik, iç piyasada gram altın fiyatlarına da yansıdı. Cuma günü gram altın, 5 bin 975 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.

Spot piyasada 15 Aralık 2025 gram altın fiyatı, TSİ 08.00 itibarıyla 5 bin 940 TL seviyesinden güne başladı.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE Altın fiyatlarının yönü açısından bu hafta ABD’de açıklanacak üç kritik veri öne çıkıyor. Salı günü kasım ayı tarım dışı istihdam verisi, perşembe günü kasım ayı enflasyon rakamları ve cuma günü ekim ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi yakından izlenecek.

Türkiye’nin derlediği habere göre, söz konusu üç veri de ABD Merkez Bankası'nın para politikasını doğrudan ilgilendiriyor. Beklentilere paralel ya da daha düşük seviyelerde açıklanabilecek enflasyon verileri ile güçlü istihdam rakamlarının, “daha güvercin FED” beklentilerini güçlendirebileceği ve bunun da kıymetli metallere destek sağlayabileceği ifade ediliyor.

ALTINDA BEKLENTİLER Ons ve gram altın fiyatları zirve seviyelere yakın seyrini korurken, ekonomist Tuncay Turşucu değerlendirmelerde bulundu. Turşucu, ons altın için 4 bin 320 dolar seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirterek, bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması halinde 4 bin 565 dolar direncine doğru yükseliş isteğinin artabileceğini söyledi.

Tuncay Turşucu ayrıca, ons fiyatında 4 bin 82 dolar desteğine doğru yaşanabilecek geri çekilmelerin ise yatırımcılar açısından alım fırsatı sunabileceğini ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 940 TL

5 bin 940 TL Çeyrek altın: 9 bin 771 TL

9 bin 771 TL Cumhuriyet altını: 38 bin 923 TL

38 bin 923 TL Ons altın: 4 bin 327 dolar