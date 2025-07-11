Altında yükseliş sürüyor: Piyasalarda Trump etkisi!

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’ya yönelik yeni gümrük tarifeleri açıklaması ve diğer ticaret ortaklarına karşı daha geniş kapsamlı tarife tehditlerinde bulunmasının ardından yükselişe geçti. Ancak küresel ticarette artan belirsizliklere rağmen doların değer kazanması, altının yükselişini sınırlı tuttu. Bugün itibarıyla 3336 dolar seviyesi güçlü bir direnç noktası olmaya devam ediyor.

DOLARDAKİ Y ÜKSEL İŞ ALTIN ÜZER İNDE BASKI YARATIYOR Uzmanlar, Trump’ın tarife politikalarının yeniden sertleşmesine karşın, altının geçmiş dönemlerde olduğu kadar güçlü bir alım desteği bulmadığını vurguluyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların artık hem tarife söylemlerine hem de Trump’ın karar alma tarzına daha fazla alıştığını ifade ediyor.

DOLAR ENDEKSİ G ÜÇLÜ SEYRED İYOR Öte yandan ABD dolar endeksi, 24 Şubat haftasından bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Bu durum, altını uluslararası yatırımcılar için daha maliyetli hale getiriyor.

Waterer, doların altınla aynı anda değer kazanmasının, değerli metalin getirisini kısıtladığını belirtiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Gram alt ın: 4 bin 305 TL

Çeyrek alt ın: 7 bin 73 TL

Cumhuriyet altını: 28 bin 160 TL

Ons altın: 3 bin 334 Dolar