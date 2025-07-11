Altında yükseliş sürüyor: Piyasalarda Trump etkisi!

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’ya yönelik yeni gümrük tarifeleri açıklaması ve diğer ticaret ortaklarına karşı daha geniş kapsamlı tarife tehditlerinde bulunmasının ardından yükselişe geçti. Ancak küresel ticarette artan belirsizliklere rağmen doların değer kazanması, altının yükselişini sınırlı tuttu. Bugün itibarıyla 3336 dolar seviyesi güçlü bir direnç noktası olmaya devam ediyor.
DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ALTIN ÜZERİNDE BASKI YARATIYOR
Uzmanlar, Trump’ın tarife politikalarının yeniden sertleşmesine karşın, altının geçmiş dönemlerde olduğu kadar güçlü bir alım desteği bulmadığını vurguluyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların artık hem tarife söylemlerine hem de Trump’ın karar alma tarzına daha fazla alıştığını ifade ediyor.
DOLAR ENDEKSİ GÜÇLÜ SEYREDİYOR
Öte yandan ABD dolar endeksi, 24 Şubat haftasından bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Bu durum, altını uluslararası yatırımcılar için daha maliyetli hale getiriyor.
Waterer, doların altınla aynı anda değer kazanmasının, değerli metalin getirisini kısıtladığını belirtiyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 305 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 73 TL
- Cumhuriyet altını: 28 bin 160 TL
- Ons altın: 3 bin 334 Dolar
- Yarım altın: 14 bin 144 TL
- Tam altın: 27 bin 884 TL
- Gremse altın: 69 bin 925 TL