Altındaki artışı solladı: Yılın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

2025 yılı, yatırım araçları arasında gümüşün yılı oldu. 1 Ocak–7 Ekim 2025 döneminde gram gümüş, yüzde 97,96 oranında değer kazanarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sundu. Bu yükseliş, gümüşü sadece kıymetli metaller arasında değil, tüm yatırım araçları arasında zirveye taşıdı.

Gram altın ise yüzde 77,89 getiriyle ikinci sırada yer aldı. Küresel ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman ihtiyacı, değerli metallerin yatırım portföylerindeki önemini artırdı.

DİJİTAL PARA VE BORSALARDA PERFORMANS

Kripto para piyasasında Bitcoin, yılın ilk dokuz ayında yüzde 56,12 yükselerek dikkat çekti. Teknoloji hisselerini temsil eden Nasdaq100 endeksi de aynı dönemde yüzde 40,50 artış gösterdi.

Borsa İstanbul ise diğer yatırım araçlarının gerisinde kaldı. BIST100 endeksi yılbaşından bu yana yalnızca yüzde 10,14 artış kaydetti.

DÖVİZ GETİRİSİ SINIRLI KALDI

2025’in ilk üç çeyreğinde dövizde de yükseliş görüldü ancak altın ve gümüş kadar dikkat çekici olmadı. Dolar yüzde 17,99, Euro ise yüzde 32,98 değer kazandı. Bu durum, yatırımcıların birikimlerinde dövizden çok emtia ve kripto varlıklara yöneldiğini ortaya koyuyor.

EN ÇOK GETİRİ SAĞLAYAN YATIRIM ARAÇLARI

Gram Gümüş: Yüzde 97,96

Yüzde 97,96 Gram Altın: Yüzde 77,89

Yüzde 77,89 Bitcoin: Yüzde 56,12

Yüzde 56,12 Nasdaq100: Yüzde 40,50

Yüzde 40,50 Euro: Yüzde 32,98

Yüzde 32,98 Dolar: Yüzde 17,99

Yüzde 17,99 BIST100: Yüzde 10,14

'EMTİA 2025’İN YILDIZI OLDU'

Ekonomistlere göre, 2025’te enflasyonist baskılar ve jeopolitik riskler yatırımcıları altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yöneltti.

Uzmanlar, “Gümüş hem sanayi üretiminde kullanımı hem de değerli metal kimliğiyle 2025’te öne çıktı. Yılın geri kalanında volatilite artsa da kıymetli metallerin portföylerdeki ağırlığı korunacak” değerlendirmesinde bulundu.