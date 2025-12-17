Altını sollayıp geçti: Gümüş fiyatlarında tarihi eşik aşıldı!

Gümüş fiyatları tarihi bir eşiği aşarak ilk kez ons başına 66 doların üzerine çıkarken, altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket devam etti. Veri öncesinde 4 bin 300 dolar civarında işlem gören ons altın, açıklamanın ardından yüzde 0,3 yükselerek 4 bin 313 dolar seviyesine çıkmıştı. Böylece kritik verinin açıklanmasının ardından gümüşteki yükseliş altındaki yükselişi geçti.

GÜMÜŞTE YENİ REKOR

Spot piyasada gümüş fiyatı yüzde 4 yükselişle 66,2 dolara ulaştı. Gün içinde bu seviyeyi test eden gümüş böylece tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

“GÜMÜŞTE BÜYÜK BİR SHORT SIKIŞMASI VAR”

Nirmal Bang Commodities Araştırma Direktörü Kunal Shah, gümüşteki sert yükselişi spekülatif pozisyonlara bağlayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

Gümüşte büyük bir short squeeze (kısa pozisyon sıkışması) yaşanıyor. ABD, gümüşü kritik mineraller listesine eklemesine rağmen arz tarafında beklenen tepkiyi görmedik.

GÜMÜŞ İÇİN KISA VADEDE 70 DOLAR BEKLENTİSİ

Shah, veri merkezleri ve yapay zeka yatırımlarındaki hızlanmanın gümüş talebini artırdığını vurgulayarak, “Yapay zeka ve veri merkezi yarışına giren her ülke daha fazla gümüşe ihtiyaç duyacak. Mevcut eğilimler gümüşü kısa vadede 70 dolara taşıyabilir” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM VERİSİ DOLARI ZAYIFLATTI

Yükseliş ABD’de işsizlik oranının kasım ayında yüzde 4,6’ya çıktığını gösteren verilerin ardından hız kazandı. Söz konusu oran, Reuters anketinde öngörülen yüzde 4,4 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, açıklanan istihdam verisinin değerli metallere destek sağladığını belirterek, “Veri doların zayıflamasına yol açtı. Yatırımcılar riske karşı korunma amacıyla daha yüksek getiri potansiyeli sunan varlıklara yöneliyor” değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Piyasaların odağında ise perşembe günü açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile cuma günü yayımlanacak ve Fed’in yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri bulunuyor.