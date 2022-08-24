Altının gram fiyatı 1.021 TL'yi aştı
Çeyrek altın serbest piyasada 1.681 TL'yi geçerken, Cumhuriyet altını ise 6.919 lira oldu.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.021 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1.018,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,36'nın üzerinde 1.021 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın serbest piyasada 1.681 lira, Cumhuriyet altını da 6.919 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.750 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki para politikasına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatında dalgalanmaya neden olduğunu söyledi.
Bugün veri gündeminde ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıktığını aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 50 ve 75 baz puanlık artış ihtimallerinin eşit olduğunu kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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