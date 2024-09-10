Altının kilogram fiyatı düştü

Yayınlanma: 10.09.2024 - 18:00

Güncelleme: 10.09.2024 - 18:00

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 796 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 791 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün 2 milyon 792 bin 999 liradan günü tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 5 milyar 870 milyon 725 bin 420,80 lira, işlem miktarı ise 2.162,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 5 milyar 883 milyon 296 bin 760,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.