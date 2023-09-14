Altının kilogram fiyatı geriledi

Yayınlanma: 14.09.2023 - 17:03

Güncelleme: 14.09.2023 - 17:24

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 634 bin lira, en yüksek 1 milyon 697 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 azalarak 1 milyon 634 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 491 milyon 793 bin 52,43 lira, işlem miktarı ise 1.501,45 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 524 milyon 595 bin 497,46 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: